Le anticipazioni della longeva soap opera spagnola, 'Il segreto' rivelano che, nelle prossime puntate, sarà al centro delle trame il rapporto tra Elsa e Alvaro. La Laguna dimostrerà di non essere fortunata in tema di matrimoni e il rapporto sentimentale con il medico nasconderà delle insidie. La ragazza rimarrà sorpresa dal comportamento del Fernandez che, a poche ore dalle nozze, la lascerà. Questo gesto del dottore darà nuova linfa alle trame e decreterà il sodalizio tra Antolina (Maria Lima) e Alvaro.

Antolina prova a strumentalizzare il Fernandez

La Ramos penserà di aver ottenuto il suo scopo dopo essersi resa conto che Alvaro si è avvicinato a Elsa per entrare in possesso delle proprietà della ragazza ereditate da Amancio. La moglie di Isaac strumentalizzerà Alvaro, spingendolo a procedere con il matrimonio con Elsa e gli consiglierà di lasciare Puente Viejo. Il piano attuato dalla donna non otterrà gli effetti sperati; il dottore sarà stanco delle richieste di Antolina e litigherà con lei.

Elsa decisa a costruire una famiglia con il Fernandez

Stando alle anticipazioni de Il Segreto, il Fernandez ordinerà alla Ramos di cambiare atteggiamento e, in caso contrario, racconterà la verità sul suo aborto a Isaac (Ibrahim Al Shami). Il medico non perderà tempo e si prenderà gioco di Elsa, che cederà alle sue richieste, dando all'uomo una delega legale sul suo patrimonio. Alvaro si dirà sicuro del silenzio di Antolina e spingerà la futura sposa a procedere con la vendita delle terre di Amancio per acquistare le proprietà di Gesusina.

Elsa prenderà una decisione importante, dando la possibilità al futuro marito di avere accesso ai suoi beni. La giovane donna rimarrà nel paese di Puente Viejo per organizzare l'imminente matrimonio e Alvaro approfitterà della situazione.

Alvaro invia una lettera ad Elsa dopo essere scappato

Il Fernandez lascerà Puente Viejo per risolvere i problemi legati alle terre della Laguna, ma il medico prometterà alla compagna di fare ritorno in tempo in paese per celebrare le loro nozze.

Le anticipazioni della soap opera Il Segreto raccontano che Dolores (Carmen Canivell) comincerà a fare dei pettegolezzi sulla giovane coppia, non riuscendo a capire in che modo i due sposi siano riusciti a organizzare un matrimonio così sfarzoso. Inaspettatamente, Alvaro scapperà con i soldi e manderà una lettera a Elsa, raccontandole la verità: il medico confesserà di averla usata per fini economici.

Isaac verrà immediatamente a conoscenza della situazione e giurerà vendetta nei confronti del dottore che ha truffato la Laguna, facendo leva sulla buona fede della donna.