Nelle prossime puntate dello sceneggiato Il Segreto, ci potrebbe essere l’uscita di scena di altri due personaggi, dopo il tragico decesso dello sceriffo Meliton Melquiades. Precisamente nell'episodio numero 2.151 andato in onda su Antena 3 mercoledì 28 agosto 2019, Prudencio Ortega (Josè Milan) e Lola Mendana (Lucia Margo) hanno pronunciato finalmente il fatidico “Sì lo voglio”. Don Berengario durante la celebrazione delle nozze ha voluto ricordare alcune di quelle coppie che si sono sposate nella chiesa di Puente Viejo.

In particolare tutti gli abitanti sono stati consapevoli che l’unione coniugale tra il fratello di Saul e Lola è stata l'ultima, poiché l’intero quartiere presto verrà seppellito dalle sue acque. Le anticipazioni degli capitoli iberici della prossima settimana dicono che si sentirà parlare di nuovo di Saul e Julieta, visto che contatteranno i novelli sposi e, a quanto pare, riusciranno a convincerli a raggiungerli nella capitale italiana.

Ebbene sì, la nipote di Consuelo e l’ex pupillo maggiore di Francisca si diranno disposti a condividere la propria casa con Prudencio e Lola, per proteggerli dall'imminente pericolo.

La fuga di Esther, le nozze di Prudencio e Lola

Negli episodi trasmessi in Spagna dal 26 al 30 agosto 2019, l’acqua contaminata oltre a distruggere le piante, ha fatto ammalare animali e abitanti. Lo sceriffo Meliton, Severo, e Mauricio, hanno fatto il possibile per alleviare l’epidemia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Intanto il sottosegretario Garcia Morales dopo aver rimesso piede in città, ha ribadito che presto il paese verrà completamente allagato. Esther è fuggita nel bel mezzo della notte portando con sé soltanto trecentomila pesetas. Don Berengario non appena si è reso conto della sparizione dei suoi risparmi, ha messo subito al corrente Don Anselmo. Prudencio a pochi giorni dal suo matrimonio con Lola, si è sentito in colpa per aver mentito alla sua promessa sposa sulle nuove minacce di Armero.

Inoltre il fratello di Saul ha fatto fatica a nascondere il suo dispiacere, per aver negato i crediti ai vicini colpiti dall’acqua contaminata per non andare contro il suo ricattatore. In montagna, Severo, Mauricio, Carmelo, e Melitón, si sono resi conto di essere caduti in un'imboscata, ma per fortuna si sono salvati per miracolo. A quel punto i quattro uomini hanno accusato il sottosegretario, con la convinzione che lui fosse l’unico a conoscere i loro piani.

Le nozze di Lola e Prudencio hanno fatto esultare di gioia i cittadini di Puente Viejo, ma tutti i presenti hanno considerato il lieto evento l’ultimo momento emozionante della loro vita.

La morte di Meliton, la proposta di Saul e Julieta ai novelli sposi

A seguito della cerimonia nuziale ufficializzata dai due sacerdoti, gli sposi hanno assistito allo spettacolo di Gracia, che si è vista costretta a ballare al posto della cugina.

Intanto Dolores è stata sempre più convinta che ci sia uno stretto rapporto tra Marina e Don Berengario. Durante i festeggiamenti Matias si è accorto che Meliton non ha ancora fatto ritorno dalla montagna. A quel punto il Castaneda si è recato nei pressi del luogo in cui si trovava lo sceriffo insieme a Carmelo e Severo. Purtroppo il Melquiades è stato ritrovato morto vicino ad una roccia in cui è stata scritta la lettera f. I sospetti sul probabile assassino di Meliton si sono subito concentrati su Fernando Mesia, mentre Garcia Morales ha attribuito la colpa della tragedia su Francisca. In seguito Maria è crollata dopo aver appreso che il Mesia ha rapito Esperanza e Beltran. Gli ultimi spoiler svelati dal settimanale SuperTele riguardanti ciò che accadrà da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019, svelano in anteprima che Prudencio e Lola dopo aver coronato il loro sogno d’amore, prepareranno la loro marcia. Nello specifico Saul e Julieta avendo saputo che Puente Viejo a breve verrà raso al suolo, inviteranno i novelli sposi ad andare a vivere con loro in un villaggio situato nei pressi di Roma. Infine è importane sottolineare, che il pubblico italiano potrà vedere questi eventi nel 2020, a causa della differenza di trasmissione temporale nostrana e iberica.