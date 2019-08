Tornano le anticipazioni della soap di Canale 5 Una vita riguardanti ciò che accadrà nella settimana che va dal 2 al 7 settembre prossimi.

Ad Acacias, tutti gli abitanti avranno tirato un sospiro di sollievo dopo il ricovero di Ursula in manicomio, anche se Blanca si mostrerà dispiaciuta per la madre, ma pronta a iniziare una nuova vita con Diego e il piccolo Moises lontano da Acacias. Samuel per impedire che ciò avvenga, studierà un diabolico piano mettendo in mezzo proprio Moises, che verrà portato in ospedale da parte sua.

Intanto Riera, per conto di Diego, farà delle indagini su Samuel, mentre Arturo deciderà di affrontare l'intervento che potrebbe fargli riacquistare la vista.

Una vita, spoiler: Riera indaga su Samuel

Nuovi ed appassionanti episodi di Una vita attendono i fan nella settimana che va da lunedì 2 settembre a sabato 7 settembre.

In particolare Diego e Blanca, incaricheranno Riera affinché indaghi approfonditamente su Samuel.

Diego infatti non si fida del fratello, soprattutto dopo aver notato che la sua grafia è del tutto simile a quella delle lettere di Jamie.

Riera in effetti, scoprirà qualcosa di importante e vorrà incontrare il maggiore degli Alday per riferirgli quanto scoperto. Blanca e Diego quindi, lasceranno la cena organizzata da Felipe per loro, per raggiungere il detective.

Una vita, puntate 2-6 settembre: Moises in ospedale a causa di Samuel

Intrighi e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i telespettatori della soap iberica, i quali vedranno come Samuel stia tramando contro Blanca e Diego.

Il giovane, approfittando della momentanea assenza dei due, porterà Moises in ospedale e lo metterà nelle mani di medici senza scrupoli, che si saranno fatti corrompere dall'uomo. Al loro ritorno, Diego e Blanca verranno a sapere da Samuel, che il bambino è stato ricoverato per un'improvvisa crisi di vomito e febbre. I genitori saranno perplessi, tanto che Diego chiederà a Riera di indagare sul medico dell'ospedale.

Quest'ultimo si farà degli scrupoli e dirà a Samuel di non voler far del male a Moises, ma l'Alday continuerà a tenerlo in pugno ricattandolo.

Intanto il colonnello Valverde si sarà convinto ad affrontare l'operazione agli occhi, il cui esito però, non sarà quello sperato. Silvia, in un primo momento, non vorrà dire la verità al suo amato, ma sarà proprio Arturo a stupirla, accettando la propria condizione e decidendo di portare avanti i preparativi del matrimonio.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Una vita in onda dal 2 al 7 settembre nel consueto orario delle 14,10 su Canale 5. Ricordiamo che il sabato, la soap iberica si sposta su Rete 4 con un appuntamento in prima serata.