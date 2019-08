Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato campione di ascolti su Canale 5. Nelle nuove puntate in onda Spagna dal 5 al 9 agosto, Lola e Prudencio Ortega capiranno che qualcuno li sta perseguitando, tanto da puntare il dito contro Donna Francisca. Esther, invece, avrà intenzione di truffare Don Berengario.

Il Segreto: Don Anselmo ritorna a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate spagnole in onda su Antena 3 da lunedì 5 a venerdì 9 agosto, rivelano che Esther rimarrà stupefatta dal ritorno di Don Anselmo.

A tal proposito, Don Berengario spigherà al collega di aver avuto una figlia insieme ad una donna, che scomparve poco dopo. Il prelato, inoltre, rivelerà che qualora ritornasse nella sua vita, la sua vocazione vacillerebbe. Dall'altro canto, la figlia di quest'ultimo continuerà a fare delle strane chiamate ad un misterioso interlocutore, che insospettiranno Dolores. La donna, infatti, crederà che sia un impostore: più tardi, la nuova arrivata verrà ritrovata dal padre in una valle di lacrime, tanto che quest'ultimo le chiederà spiegazioni.

Esther chiede aiuto a Don Berengario

Alla Casona, Donna Francisca lascerà il prestatore libero di agire nei confronti di Prudencio. Esther, invece, confesserà a Don Berengario di dover restituire 500.000 peseta. A tal proposito, Dolores parlerà con Marcela e Consuelo dei suoi sospetti sulla nuova arrivata. Prudencio e Matias, invece, confideranno i loro dubbi riguardante il futuro, mentre qualcuno inseguirà Lola nell'ufficio comunale.

La figlia di Don Berengario è una truffatrice

Le trame de Il Segreto in onda in Spagna, rivelano che Lola confesserà a l'Ortega di temere di essere perseguitata da uno stalker, mentre Don Berengario assicurerà alla figlia che presto l'aiuterà a pagare il suo debbio. Più tardi, la donna chiamerà il suo interlocutore misterioso per informarlo che il suo piano di truffare suo padre sta avendo esito positivo.

Raimundo, invece, accuserà il sottosegretario di avere qualcosa di personale contro Puente Viejo. I telespettatori scopriranno che l'uomo non è altro che lo zio della defunta Maria Elena, arrivato a Puente Viejo in cerca di vendetta dopo essere stato manipolato dal Mesia.

Lola e Prudencio minacciati

Alla Casona, la Montenegro non riuscirà ad ottenere un aiuto per il popolo neanche dopo aver parlato con il vice presidente del governo.

Lola e Prudencio, invece, sospetteranno che dietro le molestie si celi la matrona: proprio per questo, il fratello di Saul si recherà alla villa per chiederà a Mauricio delle informazioni a proposito. Intanto Esther continuerà a prendersi gioco di Don Berengario, il quale deciderà di vendere la sua fattoria per ottenere mezzo milione di peseta utili ad estinguere il debito della figlia.

L'Ortega riceve la visita di Pablo Armeno

Il prelato, invece, confesserà a Don Anselmo di provenire da una famiglia agiata mentre il popolo di Puente Viejo continuare a parlare dietro le spalle di Esther a causa dei suoi modi arroganti.

Nel frattempo il Godoy comunicherà all'Ortega che la Montenegro è estranea agli atti di persecutori che sta subendo. Infine l'ex pupillo della matrona riceverà la visita di Pablo Armeno, il prestatore che una volta l'aveva minacciato. Come andrà a finire? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate a Puente Viejo.