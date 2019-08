Il noto presentatore Amadeus sarà il conduttore del prossimo Festival di Sanremo. L'edizione del 2020, che sarà anche la settantesima della rassegna canora, si terrà come sempre al Teatro Ariston, si svolgerà nel consueto arco di 5 serate e si propone di essere un grande evento multipiattaforma. Oltre che presentatore, il conduttore de "I soliti ignoti" sarà anche il direttore artistico della manifestazione. In ogni serata del Festival Amadeus sarà accompagnato sul palcoscenico da nomi che hanno fatto la storia della competizione musicale.

Viale Mazzini presenta il padrone di casa del Festival di Sanremo 2020

Dopo che negli ultimi tempi erano usciti anche i nomi di Fiorello, impegnato a novembre con un ambizioso progetto su Raiplay, e di Alessandro Cattelan, la dirigenza di Viale Mazzini ha annunciato che il padrone di casa del prossimo Festival dei fiori sarà Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus.

La scelta di Amadeus va sicuramente a premiare la specchiata professionalità di uno dei presentatori più noti della tv italiana.

Da molti anni, infatti, Amadeus, Carlo Conti, Paolo Bonolis e Gerry Scotti sono i volti che ci fanno compagnia all'ora di cena e nei programmi della prima serata televisiva. Ancora non sono saltati fuori i nomi di eventuali vallette e co-conduttrici. Presto, però, da Viale Mazzini arriveranno ulteriori dettagli.

La carriera in breve di Amadeus

Amadeus è un conduttore televisivo, radiofonico ed ex dj italiano.

Grazie a Claudio Cecchetto, negli Anni '80 esordisce proprio come disc jockey a Radio Deejay e successivamente inizia ad imporsi anche in varie produzioni televisive del piccolo schermo. Nel corso di una carriera quasi trentennale Amadeus ha condotto varie trasmissioni di successo sia sulla televisione pubblica che nella tv commerciale.

Per la tv di Mediaset conduce varie edizioni del Festivalbar, ma per il Biscione presenta anche noti contenitori televisivi quali "Buona Domenica", Matricole", "Campioni di ballo" e "Il Quizzone". Per la Rai Amadeus conduce "Festa di Classe", "Domenica In", "Azzardo" fino ad ottenere un grande successo con il quiz preserale "L'eredità".

Alla guida del programma con il famoso gioco della ghigliottina il conduttore veneto riesce spesso a far registrare picchi di 8 milioni di telespettatori garantendo alla televisione pubblica ottimi ritorni pubblicitari. Tra i programmi più recenti, infine, ricordiamo la conduzione di altri due quiz quali "Reazione a catena" e "I soliti ignoti".

Per quanto concerne la vita privata, Amadeus è felicemente sposato con la ballerina Giovanna Civitillo dalla quale ha avuto un figlio.