Nuovi colpi di scena appassioneranno i telespettatori italiani della serie tv spagnola Una vita la settimana prossima. Le anticipazioni raccontano che Ursula Dicenta, fuori di sé per essersi accorta della sparizione del nipote Moises, proprio quando era sul punto di darsi alla fuga con la piccola creatura, si dirà disposta a smascherare Samuel Alday. L’ex governante affronterà il suo figliastro e minaccerà di denunciarlo come assassino di suo marito Jaime.

Flora dopo essere finita in prigione con l’accusa di aver ucciso l’indiano, per impedirgli di attentare alla vita di Pena, verrà a conoscenza di andare incontro alla condanna a morte. La sorella di Inigo consapevole di trovarsi in una difficile situazione, si rifiuterà di attribuire la sua colpa al vero Cervera.

Flora rischia la condanna, Blanca e Diego ritrovano Moises

Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 19 a sabato 24 agosto 2019, Esteban metterà in salvo Silvia, ma durante lo scontro con il sequestratore Blasco rimarrà ferito al tal punto da trascorrere una notte in ospedale.

La Reyes dopo essere tornata a casa sana e salva si accorgerà che Arturo ha perso la vista. Intanto Blanca farà sapere a Leonor che sua madre Ursula è fuggita con suo figlio Moises, mentre Samuel e Diego si metteranno in viaggio con l’intento di rintracciare la dark lady. Successivamente Inigo verrà a conoscenza che l’indiano era un uomo molto conosciuto, invece Flora rischierà di essere condannata a morte se non verrà ritrovato Pena.

Felipe consentirà a Lolita di andare a Cabrahigo con i Palacios per qualche giorno. In seguito Blanca e Diego dopo essersi ricongiunti con il loro bambino a Valencia rimetteranno piede ad Acacias 38. Intanto della domestica Carmen non ci sarà nessuna traccia, dato che non si troverà più nella struttura ospedaliera in cui era stata ricoverata dopo essere stata pugnalata da Ursula. Inigo proporrà all’Alvarez Hermoso di far fare una falsa testimonianza a Cesareo per far tornare in libertà Flora.

Rosina andrà su tutte le furie con Liberto per non averle fatto sapere che Leonor e Inigo hanno intrapreso una relazione. Il colonnello Valverde inviterà Esteban a convincere Silvia ad andare a vivere in Groenlandia. La Dicenta perderà le staffe quando scoprirà che suo nipote è scomparso. A quel punto l’ex istruttrice si scaglierà contro il figliastro Samuel per le strade del quartiere iberico. Ramon, Trini, Antonito, e Lolita, si dirigeranno a Cabrahigo, invece Esteban confermerà il sospetto di Silvia, dicendo alla donna che Arturo ha dei problemi alla vista.

Il minore degli Alday dirà a Liberto che sua moglie e suo fratello hanno ritrovato Moises. Flora pur sapendo di rischiare la vita non avrà il coraggio di accusare Pena come colpevole dell’omicidio dell’indiano. Blanca, Samuel, e Diego metteranno in atto un piano per condurre alla pazzia totale Ursula. Arturo rivelerà alla Reyes di avere la cataratta, invece Pena si presenterà alla centrale di polizia e si costituirà come responsabile del decesso dell’indiano, consentendo a Flora di uscire dal carcere.

Liberto rilascerà un’intervista sulla sua passione per la numismatica. Ursula non appena scoprirà che Carmen è ancora viva, cercherà di rintracciarla per capire se l’ha denunciata.

Antonito costretto a stare a riposo, Ursula affronta Samuel

La dark lady dopo aver trovato Samuel in ospedale, farà ritorno a casa ed entrerà in crisi non appena vedrà sui muri delle sue stanze il nome di Aleksander, il promesso sposo russo che l’ha ripudiata in gioventù per gli abusi che aveva subito quando avrebbero dovuto convolare a nozze. I Palacios avranno un incidente stradale quando saranno intenti a ritornare ad Acacias 38: ad avere la peggio sarà Antonito, visto che si vedrà costretto a rimanere a riposo per alcuni giorni. Esteban si trasferirà in Groenlandia. Ursula in preda ad uno stato alterato terrorizzerà Leonor puntandole contro un coltello per obbligarla a dirle dove si trova Moises. La madre di Blanca dopo aver minacciato la figlia di Rosina, sarà sul punto di porre fine alla sua esistenza, ma per fortuna desisterà dal suo intento grazie a Liberto. La moglie di Samuel inizierà a provare pena per la madre, per averle detto che la bambina che ha messo alla luce in realtà è morta come lei ha sempre affermato. Agustina consiglierà a Silvia di non fare troppa pressione ad Arturo. Flora andrà a trovare Pena in prigione e gli prometterà che farà il possibile per farlo considerare innocente. Blanca, nonostante sua madre si confiderà con lei raccontandole il suo difficile passato, non si lascerà affatto intimorire, poiché continuerà a farle credere che Moises non è mai esistito. Il colonnello Valverde si rifiuterà di mettere al corrente i vicini della sua malattia su richiesta di Silvia. Felipe consiglierà alla Reyes di far visitare il padre di Elvira da uno specialista. Antonito con la scusa di essersi infortunato passerà le sue intere giornate a realizzare una spatola meccanica utile per pulire i vetri delle automobili. Purtroppo l’inganno del fratello di Maria Luisa verrà scoperto da Trini, che si renderà conto che il suo figliastro finge di stare ancora male per non tornare a vendere le macchine del caffè con il padre. Felipe comunicherà ad Inigo e Flora che Pena gli ha ceduto La Deliciosa, invece Ursula verrà a sapere che Carmen alloggia in soffitta. Tutte le domestiche impediranno alla madre di Dicenta di riprendere al suo servizio la loro amica. Carmen dirà a Fabiana di amare Riera, e cercherà di convincerla a perdonare il detective nonostante l’abbia sequestrata. Infine Ursula minaccerà Samuel dicendogli che lo accuserà di essere l’assassino di suo padre Jaime, e colui che ha fatto assaltare la carrozza su cui viaggiavano Blanca e Diego.