A distanza di poche settimane dall'inizio delle registrazioni ufficiali di Temptation Island Vip 2 è stato svelato il cast completo di questa nuova edizione che sarà presentata da Alessia Marcuzzi. In queste ore, infatti, sulla pagina ufficiale del reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, sono stati svelati i nomi delle sei coppie che si metteranno in gioco sull'isola delle tentazioni per mettere alla prova il loro sentimento.

Un cast che sembra promettere molto bene e che sicuramente non deluderà le aspettative del pubblico da casa.

Alessia Marcuzzi presenta il cast ufficiale di Temptation Island Vip 2

Tra le coppie che vedremo in gara a Temptation island Vip 2, vi segnaliamo quella composta da Serena Enardu (nota al pubblico di Uomini e donne per il suo passato da tronista) e Pago, il cantante ex marito di Miriana Trevisan.

Sull'isola delle tentazioni sbarcherà anche la coppia composta dalla showgirl e attrice Nathaly Caldonazzo e dal suo compagno Andrea, i cui nomi erano stati già annunciati nelle settimane precedenti.

Tra i nuovi protagonisti di questa attesissima edizione ci sarà anche Ciro Petrone, attore noto al grande pubblico per il suo ruolo nella pellicola 'Gomorra' ma anche per essere stato uno dei concorrenti della quarta edizione del reality show La Fattoria condotto da Paola Perego.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Ciro metterà alla prova il suo sentimento con la fidanzata Federica Caputo.

Nel cast di questa seconda edizione, inoltre, vi segnaliamo anche la presenza del più bello d'Italia, Simone Bonaccorsi con la fidanzata Chiara Esposito. La lista dei concorrenti ufficiali, inoltre, prevede anche la presenza della star del web Damiano detto 'Er Faina' che metterà alla prova il suo sentimento con la fidanzata Sharon.

La seconda edizione in onda da settembre su Canale 5

E per finire, la sesta e ultima coppia di questa seconda edizione del reality è quella composta dalla conduttrice radiofonica Anna Pettinelli e dal suo fidanzato Stefano. Anche quest'anno, quindi, un cast decisamente variegato che promette scintille.

La stessa padrona di casa, Alessia Marcuzzi, in una recente intervista ha ammesso di essere molto contenta del cast che è stato scelto dalla produzione del reality show, capitanata da Raffaella Mennoia e Fabio Pastrello.

A questo punto, quindi, non resta altro che vedere le sei coppie all'opera. Le registrazioni di Temptation Island Vip partiranno a fine agosto ma per vedere in onda le puntate bisognerà attendere ancora un po' di tempo. La messa in onda dei vari appuntamenti, infatti, è in programma a partire da metà settembre in prime time su Canale 5.