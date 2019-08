Nel corso della giornata di ieri è accaduto un fatto parecchio spiacevole all'interno della famiglia formata da Fedez e Chiara Ferragni. I due ragazzi, infatti, hanno dovuto fare i conti con uno spiacevole commento di un hater, il quale ha pensato bene di insultare loro figlio Leone. Sul profilo del rapper è apparsa una foto che ritrae il suo bambino in compagnia del cagnolino di casa Matilda. Al di sotto di tale foto, però, un utente ha scritto: "Sei un down come tuo padre".

La gravità di tale insulto ha, immediatamente, scatenato la reazione del cantante.

Quest'ultimo, infatti, ha risposto per le rime generando un'insolita reazione da parte dell'artefice di tale frase infelice. La persona in questione, infatti, si è immediatamente scusata dicendo si sia trattato solo di un equivoco e che pertanto avrebbe provveduto a rimuovere il commento.

L'insulto dell'hater contro il figlio di Fedez e Chiara Ferragni e la reazione del rapper

Essere personaggi così presenti sul web implica spesso l'eccessiva esposizione ai commenti del pubblico.

Alcuni di essi sono assolutamente positivi e graditi altri, invece, lo sono decisamente meno. Questo è ciò che è accaduto ieri a Fedez. Suo figlio Leone è stato insultato e accusato di sembrare una persona diversamente abile. Dinanzi tali infamie, il rapper ha risposto per le rime dicendo: "Sei un cogl... ma sono sicuro non avrai occasione per riprodurti". Tale risposta è stata, ovviamente, molto apprezzata dai numerosi fan.

Dopo pochissimo tempo, poi, l'autore del commento dispregiativo e offensivo ha avuto una reazione alquanto strana. Tale individuo, infatti, si è scusato dicendo di non essere stato lui a pubblicare tale offesa, una persona gli avrebbe rubato il cellulare per fargli uno scherzo. Proprio in virtù di tale imperdonabile equivoco, l'utente si è impegnato a rimuovere immediatamente il commento velenoso.

L'utente rimuove il commento scusandosi per il terribile equivoco

Nel giro di poco tempo, infatti, tutto è stato cancellato anche se il pubblico da casa continua ad avere qualche dubbio in merito alla veridicità di tale versione dei fatti emersa. Anche Fedez si è limitato a rispondere sarcasticamente: "Quanta formalità".

Attualmente, Fedez e Chiara Ferragni si stanno ancora godendo le vacanze estive tra famiglia e amici.

I loro rispettivi profili Instagram, infatti, sono ricchi di foto e video intenti ad immortalare i momenti più interesssanti e divertenti del loro periodo di relax. Alcuni utenti, inoltre, non hanno potuto fare a meno di notare la presenza, quasi costante, dello youtuber Luis Sal, un artista emergente che pare sia pronto a prendere il posto dell'ormai "obsoleto" Fabio Rovazzi.