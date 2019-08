Heather Parisi si è scagliata sui social contro Lorella Cuccarini e Rita Dalla Chiesa. Il battibecco tra le tre famose donne della televisione è avvenuto su Twitter ed è partito dalla Parisi che sui social ha scritto una battuta sugli ascolti della Cuccarini.

La ballerina americana ha iniziato con una provocazione ironica riguardante gli ascolti deludenti del nuovo programma condotto da Lorella Cuccarini.

Grand Tour, infatti, si è rivelato un vero e proprio flop e ha totalizzato soltanto il 9% di ascolti in prima serata su Raiuno. "Cercasi ascolti per ballerine sovraniste" è stato il modo in cui la Parisi ha ironizzato sulla collega. Ovviamente il tweet non è passato inosservato, sebbene Lorella Cuccarini non sia stata taggata.

La Dalla Chiesa difende Lorella Cuccarini

In difesa della conduttrice è intervenuta Rita Dalla Chiesa che dal suo profilo, riferendosi alla ballerina americana, ha chiesto il perché di un attacco così velenoso nei confronti di una collega.

Nonostante la frase della ex conduttrice di Forum non fosse esplicitamente provocatoria, Heather Parisi ha risposto rincarando la dose anche contro la Dalla Chiesa, affermando sarcasticamente che dopo aver difeso gli animali aveva iniziato a difendere le colleghe, ignorando di occuparsi dei deboli e di chi ne avesse veramente bisogno.

Il rapporto tra la Cuccarini e la Parisi negli ultimi tempi ha visto alcuni dibattiti sulle questioni politiche. Quando tempo fa Lorella ha affermato di essere dalla parte di Salvini, Heather ha subito apostrofato la collega come "ballerina sovranista".

Heather Parisi contro Rita Pavone

In quello stesso periodo, la Parisi era andata contro anche a Rita Pavone che aveva definito Greta Thunberg un personaggio da film horror. In quel caso, la ballerina americana aveva preso le difese della ragazzina. Adesso è arrivato anche il turno di Rita Dalla Chiesa che, prendendo le parti della Cuccarini e intervenendo in una questione tra le due, ha provocato la ballerina americana.

Con i personaggi televisivi si sono schierati anche i rispettivi fan che hanno subito preso le parti del loro idolo per attaccare con commenti "l'avversario" di turno.

Rita Dalla Chiesa si è difesa affermando che non è dalla parte di nessuna delle due ballerine, nonostante molti fan di Heather ritengano esattamente il contrario. La conduttrice ha dichiarato che conosce e stima entrambe le donne, ma che non comprende l'attacco della Parisi nei confronti di una collega così perbene.

Inoltre, secondo la Dalla Chiesa, i risultati audience estivi non sarebbero attendibili e lo share è una questione che non l'ha mai preoccupata, soprattutto in questo periodo in cui si trova in vacanza.