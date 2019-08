L'autunno di Rai1 si prospetta ricco di novità, ma anche di molti graditi ritorni sul fronte delle fiction, tra queste molto attesa è sicuramente la quinta stagione di Un Passo dal Cielo 5, che andrà in onda su Rai1 a partire dal 15 settembre e che vedrà ancora una volta come protagonista indiscusso Daniele Liotti. Dalle prime anticipazioni che sono trapelate è emerso che saranno molte le new entry, le quali arricchiranno il cast della serie, così come numerosi saranno i colpi di scena e le avventure che vivranno i personaggi della fiction.

Un Passo dal Cielo 5: Vincenzo ed Eva in crisi

Dalle anticipazioni della nuova stagione di Un Passo dal Cielo, si scopre che il commissario di San Candido Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) e la sua bella fidanzata Eva, (Rocio Munoz Morales) coroneranno la loro storia d'amore dando alla luce la loro primogenita, ma proprio questo evento porterà i due ad entrare in crisi: entrambi erano abituati ad una vita indipendente, caratterizzata dalla libertà e faticano quindi ad abituarsi al loro nuovo ruolo di genitori della piccola, che sconvolgerà le loro esistenze.

Anche un'altra coppia molto amata dai fan della fiction attraverserà in questa nuova stagione una profonda crisi: si tratta dell'etologa Emma Giorgi e il capo della forestale Francesco Neri (Daniele Liotti), che dopo essersi finalmente dichiarati l'un l'altro il loro amore al termine della quarta stagione, in questa nuova serie si separeranno e prenderanno strade diverse. Il filone sentimentale sarà quindi predominante nella quinta stagione della fortunata serie in onda su Rai1 a partire dal 15 settembre, ma non sarà il solo: come sempre, tornerà anche il filone giallo e ancora una volta Vincenzo Nappi si troverà alla prese con diversi casi spinosi da risolvere, con l'aiuto della sua squadra di poliziotti e di Francesco Neri, a capo della forestale di San Candido.

Ma anche in questo caso è in arrivo una novità: non ci saranno più i singoli casi in ogni puntata, ma un'unica lunga storia che renderà la trama più fluida e orizzontale.

Tra le new entry della quinta stagione anche Jenny de Nucci e Beatrice Arnera

Se da un lato Daniele Liotti è stato riconfermato come protagonista della nuova stagione di Un Passo dal Cielo, dall'altro molte sono le new entry che arriveranno a San Candido portando con sé una ventata di novità, tra queste molto attese sono Beatrice Arnera e Jenny de Nucci.

Per quanto riguarda la Arnera, si sa già che interpreterà Valeria Ferrante, nuova collega di Vincenzo Nappi, che potrebbe insidiarsi nella tormentata storia tra il commissario e la sua Eva.

Jenny de Nucci, invece, già conosciuta e acclamata dai giovanissimi per aver preso parte alla prima edizione del reality Il Collegio, sarà Isabella Ferrante, forse legata ad un'altra Ferrante, ovvero Valeria, ma del suo personaggio non si sa ancora molto.

Per conoscere i nuovi sviluppi della serie, ai fan non resta altro che aspettare il 15 settembre.