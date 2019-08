Tra le protagoniste delle passate edizioni dell'Isola dei Famosi, vi è sicuramente la modella Arianna David, la quale ha partecipato per ben due volte al reality show della sopravvivenza trasmesso prima su Rai 2 e da qualche anno ormai in onda con successo su Canale 5. Questa settimana, l'ex naufraga dell'Isola che manca in televisione da un bel po' di tempo, si è confessata a cuore aperto sulle pagine del settimanale 'Spy', dove ha parlato per la prima volta della terribile disavventura vissuta con il suo ex fidanzato, il quale avrebbe cercato addirittura di investirla con l'automobile.

Il dramma di Arianna David, ex naufraga dell'Isola: 'Io vittima di stalking dal mio ex uomo'

Nel dettaglio, infatti, nel corso della lunga intervista concessa al settimanale 'Spy', Arianna David ha parlato per la prima volta della sua terribile esperienza da vittima di stalker e in questo caso la persona che l'ha fatta vivere in un vortice di terrore e paura è stato il suo ex fidanzato.

La donna ha raccontato di essere stata vittima del suo ex compagno, il quale prima l'ha trascinata in un vortice di terrore dal punto di vista psicologico, dopodiché è passato anche alla violenza fisica, come lei stessa ha raccontato sulle pagine del settimanale di Gossip.

L'ex naufraga dell'Isola dei famosi, infatti, ha svelato che il suo ex fidanzato ormai non si controllava più ed è arrivato a picchiarla anche per strada, in presenza di altre persone, anche se la David ha raccontato che mai nessuno sarebbe intervenuto per difenderla.

La denuncia di Arianna David: 'Il mio ex ha tentato di ammazzarmi, voleva farmi fare un incidente'

Come se non bastasse, Arianna ha svelato che il suo ex uomo l'avrebbe anche sequestrata in casa e avrebbe tentato di investirla con la sua automobile, mettendo in serio pericolo la sua vita. Insomma un racconto a dir poco drammatico, che la David ha deciso di fare per la prima volta in maniera pubblica, così da svelare il dramma che ha vissuto nel corso degli ultimi tempi.

Arianna ha anche confessato che il suo ex fidanzato avrebbe tentato di farle fare un incidente stradale e che in una giornata di pioggia fitta, le avrebbe rotto i tergicristalli della vettura, per metterla in difficoltà durante la guida e causarle così un incidente che poteva costarle davvero molto caro.

E proprio questo episodio sarebbe stata la goccia che alla fine ha fatto traboccare il vaso. L'ex protagonista dell'Isola dei famosi, infatti, ha raccontato al settimanale 'Spy', che in seguito a questo terribile episodio, ha deciso di denunciare il suo ormai ex fidanzato per stalking, affidandosi così completamente alla giustizia.