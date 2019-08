Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sono una coppia che si è conosciuta e innamorata a Uomini e donne. Ultimamente, però si vociferava che tra i due ci fosse aria di crisi e che la loro relazione fosse già naufragata. A quanto pare però si è trattato soltanto di un falso all'allarme: Sonia ha annunciato che lei e il suo compagno Ivan sono tornati insieme. "Tra me e Ivan non è mai finita. Io e lui non ci siamo mai lasciati.

Capitano dei periodi no e delle incomprensioni. La distanza ha influito molto e non ci siamo potuti vedere per motivi lavorativi. Stiamo ancora insieme e caso mai se ci dovessimo lasciare, lo diremmo per rispettare voi che ci avete sempre seguito" ha spiegato l'ex corteggiatrice su Instagram. Insomma, l'amore va a gonfie vele e nel frattempo si vocifera che i due ex protagonisti del dating show di Canale 5 potrebbero partecipare alla nuova Temptation Island Vip.

Temptation Island Vip: ci sarebbero anche Sonia e Ivan

Due giorni fa, il sito di Gossip La Nostra tv ha riportato che oltre alle coppie di cui si parla da giorni per la nuova edizione di Temptation Island Vip, ci sarebbe un'altra coppia che potrebbe mettere alla prova il suo amore sulla pericolosa isola delle tentazioni. Si tratta degli ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. Come alcuni ricorderanno, Ivan non sarebbe affatto un volto nuovo per il pubblico del reality show di Canale 5.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Infatti, aveva già partecipato in veste di tentatore per far capitolare la nota vamp bionda Valeria Marini, allora fidanzata con l'imprenditore Patrick Baldassarri. Insomma, se quest'indiscrezione fosse confermata, come se la caverà il bell'ex tronista spagnolo nel ruolo di fidanzato? Rimarrà fedele alla sua bella Sonia o combinerà qualche marachella? Chissà, molti sarebbero ben curiosi di saperlo.

Sonia e Ivan in vacanza insieme: la dedica di lei

Il duro periodo di crisi e di lontananza sembra già superato. Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino hanno deciso di riprovarci e tornare insieme. Di recente, la coppia è partita per godersi le vacanze in Messico lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi e dei fan curiosi. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto condividere questo magico momento con uno scatto su Instagram, dove si mostra spensierata e felice in compagnia del suo uomo.

Ad accompagnare questa romantica foto, una frase di Sonia dedicata al suo Ivan, che mostra ancora di più la loro voglia di riunirsi: "Certe volte bisogna perdersi per poi ritrovarsi". Ora i due innamorati sono rientrati in Italia e resta da capire se questa breve vacanza tra resort di lusso e relax abbia risolto o meno le incomprensioni.