Torna lo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, lo sceneggiato americano scritto da Bradley Bell che vanta più di 8000 puntate all'attivo. Negli appuntamenti americani in onda ad agosto sulla Cbs, Brooke Logan metteranno a repentaglio la propria vita pur di salvare la figlia Hope dalle grinfie di Thomas Forrester.

Beautiful: Brooke e Liam preoccupati per Hope

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane in onda attualmente sull'emittente Cbs, si soffermano su una difficile situazione che colpirà le famiglie Forrester e Logan.

Tutto avrà inizio quando Brooke (Katherine Kelly Lang) dimostrerà di essere sempre più in ansia per le sorti di Hope. Una preoccupazione che troverà l'appoggio di Liam Spencer (Scott Clifton), che avrà paura della vendetta di Thomas. I due, infatti, avranno ragione, in quanto il figlio di Ridge ideerà un piano diabolico pur di avere la moglie tra le sue braccia.

Thomas torna per vendicarsi

Nel dettaglio, l'uomo tornerà a Los Angeles dopo aver trascorso un periodo in compagnia di un suo amico.

Qui scoprirà che Hope ha chiesto l'annullamento delle loro nozze in quanto è ancora innamorata follemente dello Spencer dopo aver scoperto che sua figlia Beth non è morta nel tragico parto sull'isola di Catalina, ma era stata presa in adozione da Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood). In questo frangente, il comportamento della figlia di Brooke cambierà radicalmente, tanto da desiderare di tornare ad essere felice insieme a Liam ed alla loro piccola Beth. Ma a contrastare i loro piani arriverà Thomas, che studierà un modo per allontanarli per sempre.

Brooke in pericolo a causa del Forrester

Stando alle trame americane di Beautiful in onda ad agosto negli Stati Uniti, si evince che Ridge scoprirà che suo figlio è affetto da seri problemi psichici, tanto da perdere la fiducia in lui. Thomas, infatti, continuerà ad essere ossessionato nel riconquistare Hope. Per tale ragione, l'uomo si recherà nella casa sulla scogliera con la speranza di mettere in chiaro la situazione con la moglie.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: i siti statunitensi annunciano che Brooke e Ridge saranno colpiti da una tragedia famigliare. Infatti si suppone che la situazione venutasi a creare potrebbe scappare di mano, tanto che la vita della Logan potrebbe essere messa in serio pericolo. Sarà proprio in questa occasione che entrerà in scena il dottor Jordan Armstrong interpretato dall'attore Vincent Irizarry tra l'altro coinvolto nel test del Dna riguardante Beth/ Phoebe.

Non resta, quindi, che attenderà i prossimi giorni per scoprire maggiori dettagli sulla vicenda che sta tenendo alta l'attenzione dei fan dello sceneggiato.