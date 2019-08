La storia d'amore tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez procede: nonostante abbiano attraversato un lungo periodo di crisi, oggi i due si mostrano felici e affiatati sui social network. La coppia nata a Uomini e donne, infatti, è appena rientrata da un viaggio in Messico che ha ufficializzato il loro ricongiungimento dopo quasi un mese di lontananza. L'ipotesi che fanno molti fan, però, è che lo spagnolo e la fidanzata puntino a partecipare a Temptation Island Vip 2: dopo essere stato "tentatore" di Valeria Marini, quest'anno il tronista potrebbe mettere alla prova la sua traballante relazione.

La dedica di Sonia a Ivan dopo la crisi

Dopo essere stati distanti per circa un mese, Sonia e Ivan di Uomini e Donne hanno deciso di partire per un viaggio "riparatore" in Messico. La coppia era finita al centro del Gossip per una crisi confermata da lei ma smentita da lui sui social network: le informazioni contrastanti che davano i due sul loro rapporto, avevano mandato in confusione i fan.

Meno di una settimana fa, però, è arrivata la svolta: la Pattarino ha raggiunto il fidanzato in Spagna e da lì sono partiti alla volta del Sud America per una vacanza avventurosa e romantica.

"A volte bisogna perdersi per ritrovarsi", è questa la dedica che l'ex corteggiatrice ha fatto al compagno poco prima di rientrare in Italia. Queste parole confermano il momento no che hanno vissuto i piccioncini da fine luglio ai primi di agosto quando, da un momento all'altro, Gonzalez annunciò l'imminente partenza con la sua dolce metà.

Il viaggio che hanno fatto Sonia e Ivan in questi giorni, ha sicuramente rafforzato il loro sentimento nato a febbraio scorso dopo un lungo periodo di conoscenza davanti alle telecamere del dating-show condotto da Maria De Filippi.

Le possibili coppie di Temptation Island Vip

Da quando Sonia e Ivan hanno confermato di aver superato la crisi che li aveva colpiti meno di un mese fa, si rincorrono le voci su una loro possibile partecipazione a un programma che lo spagnolo conosce molto bene. Stiamo parlando di Temptation Island Vip 2, il reality che mette alla prova il legame di alcune coppie formate da personaggi famosi.

Stando a quello che si vocifera, gli ex protagonisti di Uomini e Donne sarebbero tra i candidati principali al cast della trasmissione che quest'anno sarà condotta da Alessia Marcuzzi.

Quando mancano pochissimi giorni all'inizio delle registrazioni in Sardegna, si ipotizza che potrebbero partecipare al format Mediaset: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta di U&D, il figlio di Alba Parietti con la giovane fidanzata.