In Una vita abbiamo conosciuto Cayetana e in seguito Ursula che hanno dimostrato palesemente la loro malvagità. La Dicenta però non avrà ancora finito di tramare, quando nel ricco quartiere spagnolo giungerà Genoveva. Moglie e in seguito vedova del pupillo della dark lady, diventerà erede della Dicenta in senso morale. Ella avrà infatti la stessa predisposizione dell'anziana istitutrice di rovinare, manipolare, truffare chi le mette i bastoni tra le ruote. Quando Samuel verrà ucciso, Genoveva, nel frattempo alleatosi con Ursula, giurerà vendetta contro il suo assassino.

Una Vita anticipazioni spagnole: Genoveva sposerà Samuel

Samuel avrebbe dovuto saldare il conto con un ex protettore di una ragazza, nuova entrata nella soap, ma non aveva soldi a disposizione. Gli abitanti del ricco quartiere spagnolo non hanno aiutato il pupillo della Dicenta, impedendogli di aiutare la donna che diverrà sua moglie.

Il nome della new entry è Genoveva Salmeron, che diverrà in seguito complice e amica di Ursula.

Nessuno aiuterà Samuel e il debitore lo ucciderà: Genoveva era infatti una meretrice. Dopo la morte dell'Alday junior, la Salmeron giurerà vendetta e la Dicenta - avendo intuito l'indole malefica della donna - fiuterà la sua rabbia.

La vedova di Samuel si metterà presto con un altro uomo, di nome Alfredo. Quest'ultimo si accorderà con Ursula per aiutare le due donne a diventare le nuove padrone di Acacias. Non solo, la Dicenta nominerà Genoveva sua erede e complice.

Genoveva rovinerà tutti ad Acacias

La nuova entrata, paragonabile in quanto malvagità e cattiveria alle due dark lady che l'hanno preceduta, si impegnerà a rovinare economicamente e ridurre al lastrico gli abitanti di Acacias.

Alfredo, un tempo bancario aiuterà la moglie nella difficile impresa. In coppia i due malandrini attireranno i ricconi del quartiere ad investimenti in una sconosciuta banca americana.

Sarà un fallimento per tutti, meno che per Ramon che non accetterà di investire denaro.

Per punire il Palacios, la meretrice lo metterà in pericolo, attentando alla sua vita con un terribile incidente stradale. In seguito la donna di facili costumi sedurrà Antonito per convincerlo ad investire. Il giovane non perderà la testa per Genoveva, ma sarà tentato dalla ricchezza.

In seguito, dopo il fallimento il Palacios Junior cederà la latteria per sanare il debito.

Liberto finirà in carcere

Genoveva, non solo colpirà gli ex amici economicamente, ma rovinerà loro la vita. Casilda la coglierà in flagrante, mentre spinta dalla Dicenta, sedurrà Liberto proponendosi a lui, che non saprà resistere, in casa di Rosina di notte. Liberto perderà la moglie.

Egli finirà in carcere, denunciato da Genoveva per molestie. Una complice di Ursula e Genoveva di nome Marcia verrà assunta come domestica dall'avvocato.

L'Alvarez Hermoso cadrà nella trappola, ben due dark lady l'hanno studiata.

Marcia seguirà ogni mossa di Felipe e gli ruberà documenti importanti relativi a Liberto.