Dopo aver anticipato i nomi dei primi 4 concorrenti ufficiosi di Temptation Island Vip 2, il sito di Oggi ha fatto un'importante precisazione: nelle scorse ore, infatti, è stata pubblicata la notizia secondo la quale sarebbe saltata la partecipazione di Alex Belli al reality. Si vocifera che gli autori abbiano deciso di puntare su coppie più interessanti, come quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

Le registrazioni inizieranno l'ultima settimana di agosto, e a breve saranno ufficializzati tutti i personaggi famosi che hanno accettato di prendere parte al format condotto quest'anno da Alessia Marcuzzi.

Le ultime novità sul cast di Temptation

La seconda edizione Vip di Temptation Island sta scaldando i motori: tra meno di un mese, infatti, in Sardegna inizieranno le registrazioni delle puntate che il pubblico potrà vedere su Canale 5 da metà settembre.

Il sito di Oggi, dopo aver svelato le prime due coppie ufficiose di quest'anno, alcune ore fa ha riportato un'altra interessante news sul cast del programma che sarà condotto da Alessia Marcuzzi.

Contrariamente a quello che si pensava, Alex Belli e Delia Duran non dovrebbero partecipare alla trasmissione sulle tentazioni d'amore: stando a quello che si legge sul web, sarebbe saltato all'ultimo momento l'accordo tra i piccioncini e gli addetti ai lavori, che a loro avrebbero preferito altri personaggi famosi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Confermata, invece, sarebbe la presenza nei villaggi di Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti: la showgirl, infatti, starebbe preparando il suo ritorno in televisione dopo un'assenza che dura da un bel po' di tempo.

L'edizione Nip si è chiusa con il botto

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sul cast di Temptation Island Vip 2 (che dovrebbe essere chiuso nei prossimi giorni), non si può non parlare del grande successo che ha ottenuto l'ultima puntata dell'edizione Nip.

La serata dedicata agli ultimi tre falò di confronto, infatti, ha fatto registrare un nuovo record d'ascolti: quasi quattro milioni di spettatori ed uno share che ha sfiorato il 25%.

Il reality nel quale alcune coppie si lasciano tentare da ragazzi/e single, dunque, si è confermato anche quest'anno uno dei punti di forza del palinsesto Mediaset: sono davvero pochi i programmi che riescono ad ottenere numeri così alti nel periodo estivo.

Prima di passare il testimone ad Alessia Marcuzzi e ai Vip, che debutteranno su Canale 5 il prossimo 17 settembre, stasera Filippo Bisciglia incontrerà le 6 coppie della sesta edizione di Temptation per chiedere loro cosa è successo nel mese successivo alla fine delle riprese. Stando alle anticipazioni che sono circolate di recente, alcuni protagonisti non dovrebbero confermare la decisione presa al falò (si ricorda che ben 5 amori su 6 sono finiti in seguito alla permanenza di 21 gironi nei villaggi).