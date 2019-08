Sono tanti i Gossip che ritroviamo in "Chicche di Chi", la popolare rubrica del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nel numero della rivista che è uscito ieri, mercoledì 14 agosto, sono contenute interessanti indiscrezioni sul presunto nuovo amore di Federica Pellegrini, sulla fine del breve flirt tra Raffaella Fico e Francesco Caserta, e sulla possibile partecipazione di Ignazio Moser alla nuova edizione di Pechino Express, in coppia col cugino Moreno.

Ignazio verso un altro reality, ma stavolta senza Cecilia

Dopo aver rifiutato di partecipare alla seconda edizione Vip di Temptation Island, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez potrebbero presto trovarsi di fronte alla possibilità di vedere il loro amore messo alla prova da un altro reality show. Stando a quello che racconta il settimanale "Chi", nel numero uscito ieri, il bel ciclista sarebbe uno dei principali candidati al cast della nuova edizione di Pechino Express.

Sulla rivista di gossip, infatti, si legge: "Ignazio, in coppia con il cugino Moreno, è in corsa per partecipare a Pechino come concorrente.

Gli unici ostacoli da superare sono la lontananza e la nostalgia dalla fidanzata".

Insomma, sembra proprio che il mondo dello spettacolo abbia "adottato" lo sportivo che, dopo essersi fatto notare al Grande Fratello Vip 2, non ha mai smesso di prendere parte a trasmissioni televisive o a fare serate in giro per l'Italia.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta insieme: L'indiscrezione

La calda estate che sta per finire, potrebbe vedere sbocciare un nuovo amore: la rivista Chi, infatti, sostiene che la campionessa Federica Pellegrini si sia innamorata di una persona che ha un ruolo fondamentale nella sua vita: "Quest'anno la nuotatrice non farà tappa a Formentera.

La motivazione ufficiale è che la ragazza ha voglia di passare più tempo con la famiglia, ma in realtà questo tempo ha un nome e cognome: Matteo Giunta, il suo allenatore".

I giornalisti, inoltre, fanno sapere che la "Divina" e il suo presunto fidanzato avrebbero scelto di trascorrere le loro vacanze in una località segreta dove i paparazzi non potranno disturbarli; pare, infatti, che la coppia non intenda ancora rendere ufficiale questo legame.

Raffaella Fico chiude con l'ex della 'Bonas'

Nella rubrica "Chicche di Chi", infine, è riportata la notizia secondo la quale Raffaella Fico sarebbe tornata single dopo la breve ma chiacchierata frequentazione con Francesco Caserta, l'ex compagno di Paola Caruso che non ha mai voluto riconoscere il figlio Michelino.

Il settimanale fa sapere che la showgirl napoletana ha interrotto quasi subito la conoscenza con l'imprenditore dopo aver visto il clamore mediatico che ha suscitato: si ricorda, infatti, che la "Bonas" di Avanti un altro ha rilasciato varie dichiarazioni al veleno sia nei confronti dell'ex che in quelli della sua nuova fiamma.