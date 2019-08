Per la prima volta da quando è scoppiata la polemica tra Mario Serpa e gli autori di Uomini e donne, Claudio Sona ha deciso di esporsi per raccontare la sua versione dei fatti sulla fine della storia d'amore con il romano. L'ex tronista ha fatto sapere che sono assolutamente infondate le accuse che fa il corteggiatore che ha scelto, tanto da essere arrivato a querelare sia lui che chiunque osi sostenere che era fidanzato mentre cercava l'amore in Tv.

Claudio Sona si difende sui social network

Ad un bel po' di tempo di distanza dalle accuse che Mario Serpa ha fatto agli autori di Uomini e Donne, uno dei protagonisti maggiormente coinvolti in questa storia ha deciso di parlare. Claudio Sona, dopo un lunghissimo silenzio, ha scelto Instagram per difendere la sua persona dalle tante chiacchiere che sono state fatte sulla sua passata vita sentimentale.

Nelle Stories del veronese, infatti, ieri è apparso il seguente messaggio: "Non amo parlare delle mie cose sui social, ma il ripetersi di illazioni infondate mi obbliga a precisare che il rapporto con Mario, lo scorso anno, è finito per motivi che appartengono solo al nostro privato e non coinvolgono né terze persone né la redazione".

L'ex protagonista del Trono Gay, dunque, smentisce categoricamente che la sua relazione con il romano si sia interrotta a causa della presenza di Juan Fran Sierra nella sua vita anche nel periodo in cui cercava l'anima gemella nel programma di Canale 5.

A sostenere questo, è stato soprattutto Serpa in varie dichiarazioni che ha rilasciato sul web sia poco dopo la rottura con Claudio che recentemente, quando ha deciso di puntare il dito pubblicamente contro parte degli addetti ai lavori, Raffaella Mennoia in particolare.

Mario risponde con ironia su IG

Dopo aver letto il messaggio con il quale il suo ex Claudio ha smentito gran parte delle sue affermazioni sulla loro breve storia d'amore, Mario Serpa ha pubblicato su Instagram un ironico video che quasi certamente era una risposta a tutta la polemica.

Nel filmato estratto da una puntata del serale di Amici conclusosi pochi mesi fa, infatti, si sentono Pio e Amedeo intonare le frasi: "Un dos tres, rendiamo tutti grazie a Maria".

La Maria della quale si parla, è ovviamente la De Filippi che, nonostante tutto, ha dato fama e visibilità a tutti i protagonisti della querelle che è nata ultimamente con una parte della redazione di Uomini e Donne.

Sona, di tutta risposta, ha scritto altre parole per fare ancora più chiarezza su questa brutta storia: "Tutto quello che ho letto sulla mia persona e sul mio percorso in Tv, non mi consente di tacere".

"Ribadisco che ho affrontato la trasmissione da persona libera, sono sempre stato chiaro su questo, tanto da aver sporto querela contro chi ha affermato il contrario, cercando di infangare la mia reputazione", ha concluso il veronese prima di ipotizzare che il suo ex e forse altri aggiungeranno le loro verità, ma non saranno mai credibili quanto la sua.