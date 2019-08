Negli episodi di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore in onda oggi 23 agosto i telespettatori italiani continueranno ad assistere ad una serie di colpi di scena che riguarderanno la coppia formata da Demet e Hakan Onder. Come il pubblico ha avuto modo di vedere nell'episodio precedente, la vita di Demet è stata sconvolta da un'agghiacciante scoperta. La donna, ascoltando una conversazione tra il marito e Bekir, ha scoperto con orrore che Hakan fu il mandante dell'omicidio di Demir.

L'uomo, infatti, diede l'ordine di manomettere i freni dell'auto dove viaggiavano il fratello della donna e la moglie Zeynep, causandone la morte. Demet, sconvolta, ha affrontato il marito e ha minacciato di andarsene ma l'uomo ha reagito con violenza e l'ha bloccata dentro casa. Negli episodi trasmessi oggi (59 e 60) a partire dalle 14:45 la situazione peggiorerà ulteriormente. Per tenere in pugno la moglie, l'Onder escogiterà un piano. Con l'inganno, le farà commettere un omicidio per poterla ricattare e impedirle di denunciarlo.

Negli episodi di Bitter Sweet di oggi 23 agosto Demet verrà ingannata dal marito e ucciderà Tahir

Si preannuncia una guerra a suon di ricatti tra gli Onder. Demet, come hanno visto i telespettatori di Bitter Sweet, ha scoperto che il marito è l'assassino del fratello Demir e ha minacciato di denunciarlo. Negli episodi in onda oggi 23 agosto Hakan farà tacere la donna mettendo in atto un piano con cui sbarazzarsi anche di Tahir che lo tiene sotto controllo per conto di Ferit.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Secondo le anticipazioni dal web, Hakan ingannerà la moglie per eivitare che vada alla polizia a riferire tutto quello che sa e la porterà in una zona isolata. Una volta vicina ad una piccola abitazione abbandonata le proporrà di rilassarsi sparando verso il bersaglio posto sulla porta. Demet accetterà, ignara di ciò che sta per succedere. Dopo aver fatto fuoco la donna fuggirà e verrà mostrato che dietro quella porta c'e Tahir, che morirà in seguito ai colpi.

Tutta la scena dell'omicidio sarà ripresa da uno degli scagnozzi dell'Onder che avrà un'arma per ricattare la moglie. Hakan minaccerà la moglie di far circolare il video, impedendole di poterlo denunciare alla polizia.

Bitter Sweet, episodi 59 e 60: Nazli organizzerà una festa a sorpresa per Ferit

Mentre Demet subirà il ricatto del marito per evitare di essere incriminata per omicidio, gli altri personaggi saranno impegnati in qualcosa di più piacevole.

Stando alle anticipazioni, Nazli penserà di fare una festa a sorpresa a Ferit per il suo compleanno. La giovane ha dimenticato l'importante data e se ne ricorderà così tardi da dover organizzare in fretta e furia qualcosa di speciale per festeggiare il marito. Assieme all'amica Fatoş andrà alla ricerca di alcune foto di Engin e Ferit e vedrà gli amici dei due in alcuni scatti datati sette anni prima.

Nazli avrà l'idea di invitare tutti quei volti a lei sconosciuti ma un tempo cari amici del marito pensando che la cosa gli farà piacere.