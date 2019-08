Bitter Sweet - Ingredienti d'amore appassiona sempre di più i telespettatori italiani. La soap turca, il cui titolo originale è Dolunay, va in onda su Canale 5 dal mese di giugno e nella settimana di Ferragosto si prenderà un piccola pausa, per permettere ai telespettatori di godersi le vacanze senza rimanere indietro con gli episodi. Le vicende di Nazli e Ferit torneranno a occupare il palinsesto da lunedì 19 agosto e secondo le anticipazioni, nelle prossime settimane non mancheranno i colpi di scena.

Negli episodi prossimamente in onda la malvagità di Hakan Onder non si arresterà nemmeno davanti a Demet. L'uomo si accanirà contro la moglie per evitare una denuncia alla polizia. Demet ha infatti scoperto che il marito è il responsabile della morte del suo amato fratello e della cognata. Con un diabolico piano la donna si ritroverà a essere ricattata dal marito.

Bitter Sweet: Hakan terrà in scacco Demet con un piano diabolico

Le anticipazioni sugli episodi di Bitter Sweet, prossimamente in onda su Canale 5, ci anticipano che i coniugi Onder, su decisione del giudice, perderanno l'affidamento del piccolo Bulut che invece andrà a stare con Ferit e Nazli.

Hakan si infurierà, specialmente dopo essere stato cacciato dalla Pusula Holding. Nel frattempo Demet, ascoltando una conversazione tra Ferit, Deniz e il meccanico, scoprirà che il marito è responsabile della morte del fratello Demir e della cognata Zeynep. La donna, sconvolta, affronterà l'uomo e minaccerà di andarsene di casa.

Hakan reagirà in modo violento. Demet verrà inizialmente segregata in casa e tenuta sotto stretta sorveglianza.

L'Onder escogiterà un piano per liberarsi contemporaneamente della moglie e di Tahir, una spia che Ferit ha assunto per tenerlo sotto controllo. Per godere del 5% delle azioni che l'Aslan ha ceduto a Demet, e rientrare così in azienda, Hakan dovrà evitare che la moglie spifferi gli omicidi di cui si è macchiato. Per fare ciò, la porterà in un bosco, le darà un'arma da fuoco e la costringerà a sparare dei colpi a un bersaglio fissato sulla porta di una casa abbandonata.

Demet, dopo aver sparato, fuggirà e non si renderà conto che dietro quella porta c’era Tahir, che morirà in seguito al colpo sparato; mentre un uomo di Hakan scatterà delle foto che ritraggono la donna mentre commette l'omicidio.

Demet e Hakan: l'Onder ricatterà la moglie

Dopo gli eventi accaduti nel bosco, Demet eluderà la sorveglianza degli uomini di Hakan e riuscirà a fuggire di casa. La donna si recherà da Ferit e cercherà di rivelare a tutti i presenti la verità sulla morte del fratello, ma una telefonata del marito le impedirà di parlare.

Il perfido imprenditore le invierà le foto scattate mentre uccideva Tahir e la ricatterà, obbligandola così a tacere. Se Demet dovesse parlare, Hakan la denuncerà alla polizia per l'assassinio del giovane e per il tentato omicidio di Nazli quando ha rinchiuso la ragazza nella cella frigorifera.