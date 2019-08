È nata una nuova coppia tra due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e donne: Noel Formica e Stefano Torrese hanno confermato la voce che era nell'aria già da qualche settimana, ovvero di avere avviato una relazione sentimentale. Dopo il negativo epilogo della storia di lei con Alessandro Sandomenico e la burrascosa rottura tra lui e Pamela Barretta, dama e cavaliere hanno iniziato e vedersi in maniera assidua, anche se ritengono che al momento sia prematuro parlare di amore.

La notizia è stata commentata anche da Pamela Barretta e Armando Incarnato, che hanno mandato delle ironiche frecciatine alla neo-coppia, criticandola per il comportamento tenuto in vista della nuova stagione di Uomini e Donne, che oramai è ai blocchi di partenza.

Gossip da Uomini e Donne: Noel e Stefano confermano il loro flirt

Intervistati nell'ultimo numero di "Uomini e Donne Magazine", Noel Formica e Stefano Torrese hanno confermato la propria frequentazione: "Ci frequentiamo da meno di un mese".

La coppia ha spiegato di avere cominciato a sentirsi assiduamente a giugno, anche se i primi scambi di messaggi risalgono ad aprile, quando entrambi erano ancora impegnati rispettivamente con Alessandro e Pamela. Parlare di storia d'amore, però, è ancora prematuro, come ammesso dallo stesso ex cavaliere: "Credo che quello che c’è in questo momento tra Noel e me si possa definire un flirt, non un’amicizia, ma neanche una storia d’amore, ovviamente".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Dichiarazione poi confermata anche dalla Formica, che ha preferito non esporsi troppo sui progetti per il futuro insieme a Torrese, in attesa di scoprire se i due torneranno a settembre nel parterre del Trono Over di Uomini e donne.

Noel Formica: 'Dobbiamo liberarci degli strascischi che ci portiamo dietro'

Alle pagine di "Uomini e Donne Magazine", anche Noel Formica ha parlato del flirt nato con Stefano Torrese, precisando di non voler correre troppo in questa storia appena nata, per evitare di ripetere gli errori del passato.

La dama del Trono Over, infatti, ha ammesso: "Dobbiamo liberarci degli strascichi che ci portiamo dietro. Strascichi che a me oggi fanno ancora tanto male". E a proposito di storie fallite che ritornano, le ex frequentazioni di Stefano e Torrese non sembrano avere particolarmente gradito il flirt. Pamela Barretta, che solo qualche mese fa era uscita dal Trono Over mano nella mano con Torrese, ha pubblicato alcune Instagram Stories al vetriolo contro la neo-coppia.

Identica la reazione di Armando Incarnato il quale ha riservato una critica particolarmente pesante: "Preoccupatevi di quanto siete diventati ridicoli agli occhi di tutti. Che pena". Lo scontro potrebbe essere solo agli inizi e chissà se troverà terreno fertile nella stagione 2019-20 del Trono Over di Uomini e donne.