La storia d'amore tra fabio colloricchio e Nicole Mazzocato non è finita nel migliore dei modi: nonostante i due siano rimasti in buoni rapporti subito dopo essersi detti addio, ultimamente le cose sono cambiate a causa di alcune dichiarazioni che ha fatto lui all'Isola dei Famosi spagnola. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rilasciato un'intervista a Di Più Tv nella quale ha fatto sapere di aver querelato il suo storico compagno per le cose poco carine che ha detto sul loro rapporto davanti alle telecamere del reality iberico.

Nicole denuncia l'ex Fabio dopo le parole all'Isola

I racconti poco "eleganti" che ha fatto Fabio Colloricchio a "Supervivientes" sulla relazione che ha avuto con Nicole Mazzocato, potrebbero costargli caro: stando a quello che riporta l'ultimo numero di Di Più Tv, la ragazza ha denunciato l'ex fidanzato per le cose che ha detto sul loro amore davanti alle telecamere.

Al giornalista che le ha chiesto come ha reagito a quello che ha dichiarato l'argentino in televisione sul suo conto, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere: "Forse la situazione l'ha portato ad estremizzare le parole, ma ha detto cose troppo personali, che appartenevano alla nostra intimità".

"Mi ha deluso, perché io non potevo difendermi, così ho deciso di passare alle vie legali", ha aggiunto la giovane.

"L'ho querelato, non ci si comporta così con nessuna donna", ha tuonato Nicole sulle pagine della rivista di Gossip.

La Mazzocato ha anche informato i fan che la produzione dell'Isola dei Famosi spagnola l'ha contattata per replicare a quello che ha detto Fabio sul loro rapporto, ma lei ha preferito non accettare l'invito per rispetto del suo nuovo compagno, Thomas.

I motivi della rottura

Nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a Di Più Tv, Nicole ha anche spiegato le ragioni che hanno portato lei e Fabio a lasciarsi qualche mese fa dopo circa 4 anni insieme. "È semplicemente venuto meno l'amore, una sera ci siamo ritrovati a casa e ci siamo confessati reciprocamente di non amarci più", ha raccontato la Mazzocato al giornale di gossip.

Nonostante Colloricchio abbia detto cose poco carine sul loro rapporto a "Supervivientes", l'ex corteggiatrice di Uomini e donne assicura che si erano detti addio in modo pacifico, tanto che lei gli aveva mandato un messaggio d'in bocca al lupo prima che partisse per il reality sulla sopravvivenza.

Da quando è tornato dall'Honduras, l'argentino non ha ancora commentato le tante esternazioni che ha fatto la sua ex fidanzata: tutta l'attenzione di Fabio, infatti, sembra essere concentrata sul suo nuovo amore, la collega Violeta Mangrinan.