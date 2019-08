La crisi tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini continua: dopo che lei ha confermato su Instagram di vivere un periodo non facile dal punto di vista sentimentale, è toccato ad una popolare rivista di Gossip spiegare cosa starebbe succedendo tra i due ex volti di Uomini e donne. Stando a quello che si legge sull'ultimo numero di "Spy", ci sarebbe uno scambio di sms dietro al gelo che è calato tra l'ex tronista e la fidanzata: lei avrebbe messaggiato con il bel Luca Daffrè, mentre il napoletano con una ragazza che si chiama Sabrina.

Le ultime novità su Oscar ed Eleonora

È da un paio di settimane a questa parte che sul web non si parla d'altro che della crisi che stanno vivendo due amatissimi ex protagonisti di Uomini e Donne: Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. Dopo giorni di rumors e frasi malinconiche postate sui social network, è stata la stessa ragazza a confermare il momento non facile che sta vivendo in alcune Stories che ha pubblicato su Instagram.

Oggi, venerdì 2 agosto, la rivista "Spy" lancia un gossip che ha del clamoroso: stando alle voci che sono arrivate all'orecchio dei giornalisti, ci sarebbe un noto ex corteggiatore dietro al gelo che è sceso tra i due "piccioncini".

Sulle pagine del popolare settimanale, infatti, si legge: "Si dicevano pronti per il 'sì', invece è scoppiata la crisi tra Oscar ed Eleonora. Il motivo? Pare che lei abbia scambiato qualche messaggio di troppo (e non solo) con Luca Daffrè".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

L'indiscrezione che riporta il giornale scandalistico, dunque, vorrebbe la giovane di origini toscane in contatto con l'ex spasimante di Angela Nasti, nonché l'amico di Andrea Damante che ultimamente si diceva fosse stato visto a Milano in compagnia di Emma Muscat.

Le conversazioni tra la Rocchini e il bel Luca, però, non sarebbero l'unica ragione per la quale lei e Branzani oggi sembrano essere diventati due estranei: Spy, infatti, sostiene che anche il napoletano avrebbe chattato con una ragazza di nome Sabrina che ora sarebbe pronta a vuotare il sacco.

La crisi tra Oscar ed Eleonora continua

L'allontanamento tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani è iniziato qualche settimana fa: sono stati gli attenti fan della coppia ad accorgersi di alcuni pensieri malinconici che entrambi i ragazzi hanno condiviso sui loro profili social. Per provare a placare gli animi di chi continuava a chiederle spiegazioni sulle voci di crisi con il fidanzato, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di confermare tutto con dei video che sono apparsi sul suo account Instagram.

"È vero, non è un periodo né facile né sereno per noi. Comunque, quando ci sarà qualcosa da dire, sarò io stessa a farlo. Per ora non c'è una situazione definita, perciò vi chiedo di rispettare sia me che lui", ha detto la toscana pochi giorni fa.

Il gossip che ha diffuso "Spy" in queste ore, però, getta delle ombre sulla sincerità di tutti e due i protagonisti di questa storia: pare, infatti, che Eleonora sia stata sorpresa dal compagno mentre si scambiava messaggini e forse anche fotografie con Luca Daffrè, mentre Oscar si sarebbe piacevolmente intrattenuto al telefono con una persona della quale attualmente si sa solo il nome, Sabrina.