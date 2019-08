Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, il grande sceneggiato di Aurora Guerra che ha raggiunto le 2000 puntate in Italia. Gli spoiler trasmessi a fine agosto rivelano che Fe Perez lascerà Puente Viejo con la morte nel cuore, mentre Maria Castaneda riceverà una lettera da Gonzalo Castro. Infine Francisca Montenegro metterà alle strette Roberto Sanchez con un'allettante proposta.

Il Segreto: Fe lascia Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto, sugli episodi che vedremo in onda a fine agosto 2019 su Canale 5, annunciano incredibili colpi di scena nelle vicende ambientate a Puente Viejo.

Nel dettaglio, Mauricio chiederà ad Alvaro Fernandez di redigere un certificato di morte falso per salvare Fe dalle eventuali ritorsioni da parte di Faustino, resosi irreperibile dopo lo scontro a fuoco nel bosco. Raimundo Ulloa, invece, consiglierà alla Perez di lasciare per sempre Puente Viejo e quindi il suo amato Goody. La simpatica rossa fino alla fine spererà di fuggire insieme a lui in America da Prado e la nonna.

Purtroppo il capomastro si rifiuterà di seguire la sua amata per stare accanto nuovamente a Francisca Montenegro. Una scena che sicuramente strapperà qualche lacrime ai milioni di fans che avevano sperato in un lieto fine tra questa coppia.

Isaac indaga su Alvaro

Nel frattempo Isaac ritroverà una borsa piena di oggetti preziosi nell'ambulatorio di Alvaro. Il Guerrero, a questo punto, si convincerà che il dottore sia immischiato in un brutto giro, tanto da assumere un investigatore privato di nome Agapito per fugare ogni suo dubbio.

Dall'altro canto, Antolina rimprovererà il marito, che nel frattempo scoprirà che la fidanzata del medico non si era suicidata dopo la cocente delusione d'amore come aveva raccontato ad Elsa.

Maria riceve una lettera da Gonzalo

Stando agli spoiler de Il Segreto si evince Gonzalo si rifarà vivo nella vita di Maria, inviandole molti giocattoli per i figli Esperanza e Beltran. A tal proposito, la Castaneda troverà anche una lettera dove il Castro le ricorderà di non aver mai smesso di amarla. Nel frattempo Roberto Sanchez dimostrerà un particolare interesse nei suoi confronti mentre Fernando diventerà sempre più geloso della loro chimica.

Don Berengario sempre più in crisi

Allo stesso tempo, Don Berengario accuserà dei forti sensi di colpa per aver ucciso Lamberto per salvare la vita di Carmelo Leal. Il prelato, infatti, sarà più volte convinto a confessare a Don Anselmo di essersi macchiato di un terribile omicidio. Julieta, invece, starà sempre peggio, tanto da chiudersi in un silenzio tomba dopo essere stata violentata da padre e figlio Molero.

Francisca vuole sbarazzarsi di Roberto

Alla Villa, Francisca chiederà a Fernando di aiutarla a ricattare Sanchez, ignorando che sia uno degli uomini più facoltosi di tutta l'isola caraibica. La Montenegro, infatti, spingerà il cubano ad abbandonare Puente Viejo e quindi Maria, Esperanza e Beltran offrendogli in cambio una cospicua somma di denaro. Una trappola che avrà incredibili conseguenze che si ritorceranno contro il Mesia e la moglie del vecchio locandiere.