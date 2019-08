Paola Di Benedetto è nuovamente al centro del Gossip di quest'estate. Dopo la fine della relazione con Federico Rossi, l'ex Madre Natura di Ciao Darwin si è avvicinata ad Andrea Damante, facendo intendere che tra i due fosse nato qualcosa di più di una semplice amicizia. A quanto pare tale ipotesi sembra essere sfumata proprio ieri quando la modella è stata immortalata in compagnia del cantante del duo Benj e Fede. Che la bella vicentina abbia deciso di dare un'ulteriore possibilità a Federico? Chissà, per ora non c'è una risposta certa.

Paola e Federico: il probabile ritorno di fiamma

Se pochi giorni fa Federico Rossi si trovava a Los Angeles per promuovere la sua hit estiva "Dove e quando", ieri era ad Ibiza. Il cantante dei Benji e Fede però non era da solo ma era in compagnia della sua ex compagna Paola Di Benedetto. A testimoniarlo è stata una foto che sta facendo il giro del web e che immortala i due intenti a pranzare da soli in un ristorante nei pressi della spiaggia.

Un riavvicinamento in tutto e per tutto che pare preannunciare un probabile ritorno di fiamma. Che Fede abbia finalmente capito che Paola è una ragazza davvero speciale per lui? Chissà, nel frattempo i fan continuano a sperare che i due tornino insieme più felici ed innamorati che mai. Una cosa sembrerebbe ormai quasi sicura: non c'è nessun flirt tra Andrea Damante e la Di Benedetto. Nel frattempo però gli haters sono scagliati contro la modella vicentina scrivendo: "Paola è una falsa, una mangiauomini del cavolo".

Un altro utente ha rincarato la dose commentando: "Sembra una di quelle poveracce che si aggrappano a chiunque pur di non tornare al paesello natale". Insomma, delle critiche che lasciano il tempo che trovano a cui Paola non darà peso.

La storia d'amore tra Paola e Federico Rossi

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono conosciuti la scorsa estate e tra i due è nata subito una complicità particolare.

Anche se in molti erano scettici sulla durata e sulla sincerità di questa storia d'amore, l'ex Madre Natura di Ciao Darwin e il cantante del duo Benji e Fede hanno mostrato subito di voler fare sul serio, e tra rassegne musicali, viaggi e fughe romantiche in giro per il mondo, il loro legame si è rafforzato sempre di più, facendo ricredere tutti. La magia d'amore però è svanita inaspettatamente lo scorso luglio quando la Di Benedetto ha pubblicato una Instagram Stories nella quale annunciava la rottura con Federico.

Le ragioni di questo allontanamento non sono mai state svelate, anche se per la velocità con cui si sono evoluti gli eventi, molti hanno ipotizzato che ci fosse un presunto tradimento da parte del cantante con la collega ed ex allieva di Amici Emma Muscat. Federico però non si è lasciato scoraggiare e ha cercato di rinconquistare la sua Paola, dedicandole una serie di strofe tratte dalle sue canzoni d'amore.