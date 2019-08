Nei giorni scorsi, tra alcuni protagonisti di Uomini e donne si è acceso un forte diverbio. Tutto è iniziato quando l'ex corteggiatore Mario Serpa ha notato una foto dell'ex tronista Claudio Sona in compagnia di un collaboratore del programma. Ai tempi, Sona fu accusato di essere fidanzato mentre stava in realtà affrontando il suo percorso all'interno della trasmissione. Mario non ha digerito la foto in questione ed ha iniziato così a lanciare alcune frecciatine sui social che sono arrivate dritte alle Mennoia, la quale ha prontamente risposto dicendo che Claudio aveva dimostrato di non essere fidanzato e che dunque la produzione era libera di frequentarlo. A scagliarsi contro la donna anche Teresa Cilia, che nelle scorse ore si è espressa ancora una volta contro la l'autrice.

Uomini e Donne, Teresa Cilia chiarisce la sua posizione nei riguardi della Mennoia

Attraverso alcune storie Instagram, Teresa ha dichiarato nei giorni precedenti che la Mennoia è finta come poche. Nelle recenti ore, la donna ha voluto precisare di non avercela con tutta la redazione, ma solo con una persona. L'ex tronista di Uomini e Donne ha però specificato di non essere ancora pronta a parlarne, ma che presto tutti i nodi verranno al pettine.

La donna ha rivelato che tutto sarebbe iniziato nel corso di una puntata speciale di Temptation Island, in cui sono stati invitati anche i due. In quell'occasione, la Cilia rivela che Salvatore vide qualcosa che non doveva vedere, così si alzò abbandonando la puntata e lo stesso fece poi anche Teresa. La donna non ha però precisato cosa abbia visto quello che adesso è suo marito, ma ci ha tenuto a sottolineare che tutto è partito da lì.

Gossip, Teresa ringrazia Maria e il programma

La ragazza ci ha comunque tenuto a ringraziare Maria De Filippi per avergli dato la possibilità di partecipare a Uomini e Donne e successivamente a Temptation Island. Per un breve periodo di tempo, Teresa lavorò anche in redazione, ma poi abbandonò. L'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato su IG che, essendo una ragazza molto rispettosa, non vuole svelare i motivi interni per cui non ha poi più lavorato per la De Filippi.

"Ho fatto quattro anni bellissimi, dunque evitiamo di dire che ho sputato nel piatto dove ho mangiato. Io e mio marito a Raffaella volevamo un bene dell'anima, ma quando c'è qualcosa che non va io vado" rivela Teresa. I fan non riescono dunque a comprendere bene cosa sia accaduto nel dettaglio, ma forse la Cilia un giorno deciderà di parlarne apertamente. Raffaella Mennoia non ha ancora risposto alle dichiarazioni rilasciate dalla donna, ma potrebbe presto farlo dato che sui social è molto attiva.