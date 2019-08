Nonostante abbia cancellato tutto dopo poco tempo, lo sfogo che ha avuto Riccardo Marcuzzo sui social network sta tenendo banco sul web. Il cantante, pronto a tornare sulle scene musicali italiane con un nuovo progetto, ha usato parole dure per replicare a quelle fan che lo accusano di essere sparito, preferendo al suo Paese il successo in Sud America.

Riki si arrabbia e si sfoga su Instagram

Non è la prima volta che Riccardo Marcuzzo se la prende con alcune fan sui social network: sebbene si sia quasi sempre pentito dopo poco delle cose che ha scritto su Instagram, i suoi sfoghi sopra le righe fanno molto discutere.

Ieri, dopo aver letto i commenti di qualche sostenitrice che lo ha rimproverato di essere poco presente da quando ha deciso di esportare la sua musica all'estero, il ragazzo si è lasciato andare a parole molto dure nei loro confronti. "Mi sono rotto io ca...", ha scritto il giovane in una sua foto che per poco tempo è stata presente nelle Stories.

L'attacco vero e proprio, che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno, è stato quello che il secondo classificato di Amici ha fatto alle sue fan più giovani.

Sotto a uno scatto nel quale ammicca all'obiettivo, Riki ha digitato: "Ci metterei 5 minuti a riprendere le ragazzine che dicono che sono sparito. Basterebbero foto tipo questa e...".

Insomma, la frecciatina che il ragazzo ha lanciato a un gruppo specifico di sue sostenitrici è chiara: secondo lui, basterebbe pubblicare più spesso immagini nelle quali mette in mostra la sua bellezza per placare le loro lamentele sulla sua poca presenza sui social.

A un po' di tempo di distanza dalla pubblicazione di queste dichiarazioni poco carine, Marcuzzo sembra essersi pentito: tutti i post con i quali il cantautore si è sfogato, infatti, sono spariti dal suo seguitissimo profilo IG.

La collaborazione con Francesco Facchinetti

Prima di lasciarsi andare a esternazioni poco carine nei confronti di alcune fan, Riki era finito al centro del Gossip per una discussione che l'ha coinvolto indirettamente.

Quando le riviste hanno raccontato dell'allontanamento sia professionale che umano che c'è stato tra Francesco Facchinetti e Irama, sono stati in tanti a tirare in ballo l'ex allievo di Amici per una presunta competizione che ci sarebbe tra lui e l'interprete di "Arrogante".

Si vocifera, infatti, che a Filippo non vada tanto a genio il giovane collega, e che questo sia uno dei motivi che l'hanno portato a chiudere ogni tipo di rapporto con il manager che curava gli interessi di entrambi.

Riccardo non si è mai pronunciato su questa polemica: l'unico obiettivo del cantante, infatti, sembra essere quello di restare sempre ai vertici delle classifiche italiane e internazionali con i brani che scrive.