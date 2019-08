Negli studi Elios fervono i preparativi per la prima edizione Vip di Amici: come racconta "Chi" nel suo numero uscito mercoledì 7 agosto, manca poco all'annuncio ufficiale del cast dell'attesissimo programma di Canale 5. Un'interessante anticipazione data dalla rivista di gossip, riguarda un personaggio famoso che avrebbe accettato di mettersi in gioco nel talent ideato da Maria De Filippi: stiamo parlando di Joe Bastianich, il ristoratore che ha detto addio a Masterchef, per potersi dedicare alla musica e partecipare come giudice alla prossima edizione di Italia's Got Talent.

'Chi' anticipa il presunto arrivo di Bastianich nel cast di Amici

Manca poco più di un mese al debutto su Canale 5 di Amici Vip: la messa in onda della prima puntata della nuova versione del talent show, infatti, è prevista per la fine di settembre. Nonostante siano circolati parecchi gossip sul cast che è in fase di composizione da parte degli autori, ancora non è stata data nessuna notizia ufficiale in merito.

Il numero di "Chi" uscito in queste ore, però, regala un'interessante anticipazione su un vero e proprio "colpaccio" che avrebbe fatto Maria De Filippi: sebbene non sia prevista la presenza della conduttrice davanti alle telecamere, si dice che ci stia mettendo del suo nel convincere importanti personaggi famosi a testare il loro talento in tre discipline specifiche: canto, ballo e recitazione.

Un vip che pare abbia ceduto al "corteggiamento" della conduttrice è Joe Bastianich. In un nota rubrica della rivista di gossip, infatti, si legge: "Si va verso la chiusura del cast di Amici e Maria, curatrice della trasmissione, ha messo a segno un colpaccio.

Tra i concorrenti inaspettati ci sarà anche il cuoco in uscita da Masterchef, che ha sempre sognato di affermarsi nella vita come cantante".

Insomma, stando a questa indiscrezione lo chef americano sarebbe prossimo a firmare il contratto che lo legherà alla versione Vip di Amici da fine settembre in poi. Questa notizia arriva dopo la conferma di Joe come sostituto di Claudio Bisio nella giuria di Italia's Got Talent, in onda su Sky l'anno prossimo.

I personaggi vicini ad Amici Vip

Quello di Joe Bastianich non è l'unico nome che i giornali hanno accostato alla prima edizione Vip di Amici: nelle scorse settimane, ad esempio, è circolata la voce sul possibile arrivo di Wanda Nara nel cast. Pare che la moglie di Mauro Icardi sia stata avvistata agli studi Elios di Roma dopo aver sostenuto il provino per il talent show che dovrebbe essere condotto da Michelle Hunziker da fine settembre.

Un'altra donna che potrebbe cimentarsi con le lezioni nella scuola più famosa d'Italia, è Martina Nasoni: nel corso di una diretta Instagram che ha fatto con i fan, la "ragazza con il cuore di latta" ha lasciato intendere che dopo l'estate tornerà in Tv per fare quello che più ama: cantare.

Un nome suggestivo che è circolato un po' di tempo fa è quello di Pamela Prati: alcuni giornalisti, infatti, hanno sostenuto che la showgirl potrebbe partecipare al format di Maria De Filippi per ripulirsi l'immagine dopo lo scandalo con il finto matrimonio con Mark Caltagirone.