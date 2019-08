Tra le protagoniste dell'ultima edizione del serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, vi è sicuramente la cantante Tish, la quale ha stregato il pubblico che segue il talent show di Canale 5 con la sua potente voce. In queste ore Tish sta facendo molto discutere di se sui social per una decisione che ha lasciato senza parole i tantissimi fan che la seguono e che ha a che fare proprio con la sua esperienza nella scuola più famosa del piccolo schermo italiano.

La cantante, infatti, ha cancellato dal suo profilo ufficiale Instagram tutte le foto riguardanti il 'mondo Amici' e sui social ha provato a dare una spiegazione che non ha convinto più di tanto i fan.

Amici, Tish elimina tutte le foto dal suo profilo Instagram

Nel dettaglio, i fan più attenti di Tish hanno avuto modo di notare che la cantante ha scelto di eliminare dalla sua bacheca Instagram tutte le fotografie legate alla sua avventura all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, che le ha permesso di ottenere la popolarità e il successo di cui gode oggi.

La cancellazione di tutte le immagini non è passata inosservata e così i fan hanno cominciato a chiedere spiegazioni a Tish, la quale non si è tirata indietro e ha deciso di fornire la sua versione dei fatti attraverso dei post che ha pubblicato nella sezione 'stories' del suo profilo.

E così Tish ha subito premesso che tendenzialmente non vuole giustificarsi circa le decisioni che prende per la sua vita, ma siccome ci tiene moltissimo all'esperienza vissuta ad Amici, che le ha permesso di farla conoscere ad un pubblico vastissimo, ha scelto di spendere due parole su questa decisione che non è passata inosservata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

'Adesso un salto nel vuoto', scrive Tish su IG

''Pensare di voler rinnegare quel momento è impossibile', ha scritto la cantante nel post pubblicato su Instagram, aggiungendo che sono tante le emozioni che ha vissuto in prima persona e che la scuola di Amici oltre a farle conoscere nuove persone le ha permesso anche di crescere moltissimo. 'Ma finito quel percorso mi sono chiesta: e adesso?'', ha scritto Tish nel suo post.

Una domanda che tuttavia non è rimasta senza risposta, dato che Tish sempre su Instagram ha aggiunto che da questo momento bisogna fare un salto nel vuoto, che tuttavia non la spaventa perché sa che ci sono i fan a proteggerla. E così la cantante ha annunciato che molto presto ci sarà spazio per nuova musica, nuovi palchi e nuove persone da conoscere e dalle quali imparare moltissime altre cose. Una spiegazione che tuttavia non ha convinto moltissimo i fan, i quali però continuano a supportarla e attendono con trepidazione di rivederla all'opera.