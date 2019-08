Elisa Isoardi è tornata a parlare della sua passata relazione sentimentale con l'attuale Ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini. La conduttrice de La prova del cuoco ha discusso di questo argomento in un'intervista della rivista Diva e Donna.

L'ex compagna di Salvini si è sentita di offrire un consiglio di natura sentimentale al precedente fidanzato. Ha suggerito al vicepremier di stare più vicino a Francesca Verdini, di quanto lo sia stato con lei. Poi ha confessato che i pesati impegni lavorativi del ministro hanno portato alla rottura della relazione.

Elisa Isoardi: 'Mi stavo annientando nell'attesa'

Riguardo la storia d'amore avuta con Matteo Salvini, Elisa Isoardi ha affermato che con lui si stava "annientando nell'attesa". Inoltre aggrapparsi a lui non era dignitoso, ha successivamente aggiunto. La donna ha poi dichiarato che entrambi dovevano pensare per se stessi. Secondo la conduttrice de La prova del cuoco, le loro due vite erano troppo differenti per potersi conciliare ancora nel tempo.

Elisa ha confessato di essere stata duramente criticata per non aver saputo sfruttare l'occasione. "Saresti potuta diventare moglie del futuro vicepremier", spesso sente dirsi attorno. Nonostante ciò, la donna ha ammesso di non lasciarsi influenzare da questi commenti e di conoscere bene i suoi limiti. L'ex compagna del vicepremier Salvini ha dichiarato di voler sbagliare con la propria testa.

La discussione si è poi spostata sulla nuova relazione di Salvini con Francesca Verdini.

Elisa Isoardi ha garantito di non provare gelosia in merito a questa vicenda. Anzi, ha assicurato di essere felice se l'ex trova un sorriso a cas. "Salvini lo merita", ha detto la Isoardi. In passato, non ci si scambiavano più sorrisi con Salvini. In effetti, la politica è piena di ostilità, ha dichiarato.

Durante l'intervista, Elisa ha detto che starà a vedere se il nuovo compagno di Francesca Verdini riuscirà a starle accanto, come non è riuscito a fare con la conduttrice de La prova del cuoco.

Elisa Isoardi, possibile concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle

Infine, la Isoardi ha riconosciuto di desiderare fortemente una "Francesca al maschile" e di non averla ritrovata. Secondo alcuni Elena sarebbe una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, nel 2020.

Sulla questione è intervenuta la conduttrice del programma Milly Carlucci. La donna ha concluso che non è detto che l'ex compagna del leader della lega sia del tutto esclusa dal talent.

Pertanto, potrebbe esserci una possibilità di vedere prossimamente alle prese col ballo Elisa Isoardi, seppur vaga e non ancora completamente confermata