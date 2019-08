Sabrina Paravicini è stata una delle attrici più amate della fiction Un Medico in Famiglia, in onda fino a qualche anno fa su Rai 1. L'attrice vestiva i panni dell'infermiera Jessica, e con la sua naturalezza e i modi di fare dolci e sinceri riuscì a fare subito breccia nel cuore di milioni e milioni di spettatori che seguivano la Serie Tv.

In questo periodo, però, Sabrina ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo e lo ha fatto perché sta affrontando una delle sfide più difficili della sua vita: quella contro un tumore al seno di cui ha deciso di parlare costantemente sulla sua pagina ufficiale Instagram per aggiornare i fan sulle proprie condizioni di salute e lanciare un messaggio di forza e speranza a chi lotta come lei contro questo brutto male.

Un medico in famiglia: la lotta dell'attrice Sabrina Paravicini contro il tumore

Qualche mese fa, Sabrina Paravicini aveva svelato di avere un cancro al seno e che da quel momento per lei sarebbe iniziata una dura battaglia per sconfiggere la malattia. In questi ultimi giorni è tornata sui social network dopo essersi sottoposta alla chemioterapia che le ha causato la caduta dei capelli.

Per fortuna, sembra che giorno dopo giorno la situazione stia migliorando, infatti negli ultimi scatti condivisi dall'attrice su Instagram, si può notare come la capigliatura a poco a poco le stia ricrescendo.

La Paravicini ha deciso di corredare le foto con una didascalia molto forte, nella quale ha innanzitutto affermato che la chemioterapia sembra averle portato via la malinconia degli ultimi anni. Il riferimento è ai lutti del passato che l'artista ha dovuto affrontare, in particolare quelli del padre e della sorella che circa trent'anni fa sono deceduti a poche settimane di distanza l'uno dall'altra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

"Dolore che pensavo di aver elaborato a mio modo, ma che invece era rimasto nell'epidermide', ha scritto Sabrina su Instagram, aggiungendo di avere la sensazione di aver vissuto più intensamente questa recente fase della sua vita piuttosto che gli ultimi vent'anni. "Adesso sento di più, respiro di più, amo di più e adesso voglio di più", ha chiosato l'attrice 49enne.

Tanti messaggi d'affetto per Sabrina

Immediata la reazione dei numerosi fan che hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla nel ruolo di Jessica in Un Medico in Famiglia.

Diversi, infatti, sono stati gli utenti di Instagram che hanno voluto postare dei messaggi d'affetto verso l'artista, spronandola al contempo a non mollare mai la presa contro il terribile male che la sta mettendo a dura prova.

Ricordiamo che la Paravicini ha scoperto di avere un tumore al seno lo scorso mese di dicembre, quando i medici le hanno detto che avrebbe dovuto iniziare al più presto la chemioterapia perché il cancro non era operabile.

Qualche mese prima, in televisione, Sabrina aveva raccontato dei problemi di salute di suo figlio Nino, affetto dalla Sindrome di Asperger. Per stare al suo fianco, l'attrice aveva abbandonato il mondo dello spettacolo e della televisione.