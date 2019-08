Tra poche settimane prenderà il via la seconda edizione del fortunato docu-reality di Canale5 Temptation Island in versione Vip. Dopo l'annuncio ufficiale con i nomi delle coppie che prenderanno parte al programma, ora sono stati svelati anche i possibili tentatori che condivideranno con i fidanzati e le fidanzate la vita all'interno del villaggio, anche quest'anno molti di loro provengono da un altro programma di successo di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, in particolar modo spiccano i nomi dell'ex corteggiatrice Cecilia Zagarrigo e l'ex tronista Nicolò Brigante.

TI Vip 2: tra i tentatori anche degli ex tronisti

Sono ufficialmente iniziate da pochi giorni le riprese del reality dei sentimenti di Canale5 Temptation Island Vip 2, che quest'anno sarà condotto da Alessia Marcuzzi, dopo l'addio a Mediaset di Simona Ventura, la quale ha deciso negli scorsi mesi di tornare in Rai. In attesa di scoprire cosa succederà alle coppie che hanno scelto di prendere parte alla trasmissione, cominciano a trapelare le prime anticipazioni a proposito del cast, e in particolare per quanto riguarda i tentatori e le tentatrici, che per 21 giorni saranno a stretto contatto con le coppie e li aiuteranno a riflettere sulle loro storie d'amore.

Come per lo scorso anno, anche per questa seconda edizione del programma, molti sono i volti provenienti dal dating-show di Uomini e Donne, ma non ci saranno solo ex corteggiatori, ma anche ex tronisti che non sono riusciti a trovare la persona della loro vita all'interno della trasmissione. Nonostante non siano ancora giunte notizie ufficiali in proposito, a far pensare che essi siano pronti per fare il loro ingresso all'interno del villaggio delle tentazioni in Sardegna sono state le assenze dai social di alcuni di loro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Osservando i movimenti social di ex corteggiatori e tronisti, si può quindi supporre che ad essere sbarcati in Sardegna potrebbero essere Nicolò Brigante, l'ex tronista siciliano che scelse Virginia Stablum, con la quale la storia si concluse dopo poco tempo e Cecilia Zagarrigo: ex corteggiatrice e non scelta di Oscar Branzani e Luca Onestini. Oltre a loro potrebbero partecipare anche Fabrizio Baldassarre, ex corteggiatore di Angela Nasti; Antonio Moriconi, non scelto da Teresa Langella, che gli preferì il rivale Andrea dal Corso e Federica Francia, ex corteggiatrice del tronista Andrea Zelletta che scelse poi Natalia Paragoni.

Stando alle prime anticipazioni potremmo vedere arrivare sull'isola anche Federica Spano, corteggiatrice di Andrea Cerioli e Giorgia Caldarulo, ex pretendente del tronista Paolo Crivellin. A popolare il villaggio delle tentazioni non ci saranno, però, solo ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, ma anche un ex cavaliere del trono Over: Michele Loprieno, che abbandonò da solo la trasmissione.

Temptation: annunciate le sei coppie ufficiali

Negli scorsi giorni, la redazione di Temptation Island ha deciso di annunciare ufficialmente quali saranno le coppie che metteranno alla prova il loro amore attraverso l'ormai famoso viaggio nei sentimenti della durata di 21 giorni. È stata pertanto confermata la coppia formata da Natalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippolita e sono state poi rivelate le altre 5 coppie: la speaker radiofonica Anna Pettinelli e Simone Macchi; il cantautore Pago e l'ex tronista Serena Enardu; l'attore Ciro Petrone con Federica Caputo; Damiano Er Faina insieme a Sharon Macri e infine i modelli Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito.