Tra le nuove mode che stanno spopolando in queste settimane nel Sud Italia vi è quella che vede protagoniste alcune persone che si travestono da Samara, la protagonista del film horror cult 'The Ring', che ha terrorizzato intere generazioni. Queste persone si travestono da Samara e vanno in giro per le strade, con lo scopo di terrorizzare le persone che incontrano lungo il loro cammino. Per il momento si tratta di un fenomeno che sta avendo una larga diffusione soprattutto nel Sud Italia, testimoniato anche da svariati video caricati sui social, dove si possono vedere le varie Samara in azione in giro per le strade.

Si tratta di scherzi che non sempre riescono ad avere l'effetto sperato da parte delle persone. In alcuni casi, infatti, la presenza di Samara di The Ring in giro per le strade non è stata ben gradita dai passanti, alcuni dei quali si sono duramente scagliati contro di lei, arrivando anche alle mani.

Come riportato da Catania Today, lo scherzo di Samara non è stato percepito bene in città, dove qualche giorno fa la protagonista di The Ring ha rischiato addirittura il linciaggio pubblico.

L'episodio è avvenuto a Librino, la città da dove tutto è iniziato e da dove è partita la prima Samara, salvo poi garantire la diffusione del fenomeno anche in altre città catanesi.

Ma il fenomeno di cui vi stiamo parlando non riguarda solo le città della Sicilia, dato che diversi episodi si sono verificati anche in Campania. Nel dettaglio, infatti, sulle pagine del quotidiano online Fanpage, è stato rivelato che un episodio del genere si è verificato anche a Rione Salicelle ad Afragola, dove alcune persone non hanno reagito affatto bene di fronte alla comparsa del tutto inaspettata di Samara.

Anche Luigi Mastroianni di U&D ha testimoniato il 'fenomeno Samara' in Sicilia

Anche in questo caso, infatti, una ragazza aveva scelto di vestire i panni della bambina del celebre film e di scendere in piazza per mettere alla prova le persone che avrebbe incontrato. Tuttavia la sua 'mission' è finita male, dato che si è imbattuta in un gruppo di ragazzi che evidentemente non hanno gradito per niente lo scherzo e come riportato da FanPage, avrebbero picchiato la Samara napoletana.

Il fenomeno viene ampiamente testimoniato anche sui social da svariati video che circolano in queste ore sia su Instagram che su Twitter. Anche L'ex tronista di Uomini e donne, Luigi Mastroianni, ha postato delle stories sul suo profilo Instagram dove ha ripreso la Samara che si aggirava per le strade della sua città natale per spaventare la gente che incontrava.