Il Castello delle cerimonie è pronto a riaprire le porte al piccolo schermo, questa sera, venerdì 30 agosto. A partire dalle ore 22:40, infatti, parte la nuova stagione del fortunato programma docureality che mostra le feste più stravaganti di Napoli e dintorni.

Donna Imma riapre le porte del Castello ai telespettatori: ci saranno molte novità

Giunto all'ottava edizione, il Castello delle cerimonie (che ha cambiato il nome a Il boss delle cerimonie, dopo la morte di Don Antonio Polese) è pronto a ripartire.

Sono previsti quindici appuntamenti con le feste di matrimoni, battesimi, 18esimi e momenti da condividere in allegria nel Castello più famoso d'Italia. Ad accogliere gli ospiti ci sarà, come sempre, Donna Imma che ha preso le redini degli affari de La Sonrisa dopo la morte del padre.

Molti ospiti neomelodici si alternano per animare le feste e le serenate dei festeggiati, ma quest'anno ci saranno anche altre nuove sorprese.

Alcuni personaggi, infatti, saranno anche clienti del Castello. Giusy Attanasio, per esempio, sceglierà di organizzare la sua festa di matrimonio a La Sonrisa. La famiglia Polese si impegnerà al massimo affinché gli ospiti della famosa cantante neomelodica passino una giornata indimenticabile. Le nozze di Giusy e Peppe apriranno le danze con una cerimonia destinata ad entrare nella storia: abito interamente di pizzo per lei ed entrata trionfale degli sposi sulla carrozza in stile Cenerentola.

Anche il cantante napoletano Gianni Fiorellino deciderà di scegliere La Sonrisa per i festeggiamenti del battesimo di suo figlio Mattia. La sua richiesta alla famiglia Polese sarà di dare molto spazio alla musica, come si poteva immaginare.

Una puntata speciale per tutta la famiglia Polese

Dopo il Ferragosto e la Vendemmia delle scorse stagioni, Donna Imma e la sua famiglia, in questa ottava stagione, saranno impegnati anche in una puntata speciale che avrà come tema il Natale.

Per la giornata di festa, infatti, il docureality seguirà i Polese nei loro festeggiamenti tradizionali. Ormai ad essere protagonisti del reality, oltre alla "regina" Imma e al suo "re" Matteo (alla guida dello staff de La Sonrisa) c'è anche la numerosa famiglia per intero. Donna Rita, la moglie di Don Antonio, mostrerà a tutti le sue indiscusse capacità culinarie, preparando piatti prelibati per fratelli, cugini, pronipoti e nipoti.

Ci saranno anche le colonne portanti della struttura: Ferdinando Romeo e Nino Davide che si occuperanno, come sempre, di soddisfare al meglio tutti i desideri e le richieste speciali degli esigenti ospiti.

L'appuntamento è per tutti i venerdì in seconda serata su Real Time.