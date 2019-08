Cosa sta succedendo tra Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez? Dopo aver superato un periodo di crisi ad inizio estate, i due sembravano filare d'amore e d'accordo, tant'è che hanno trascorso qualche giorno di vacanza a Ibiza con tutta la famiglia di lui. Da dopo Ferragosto, però, qualcosa sembra essere nuovamente cambiato: l'ex naufraga si sta godendo la famiglia in Sardegna, mentre l'argentino ha fatto perdere le sue tracce sui social network, portando tanti a pensare che la relazione nata all'Isola dei Famosi sia in bilico per l'ennesima volta.

Soleil e Jeremias lontani: vacanze separate dopo Ferragosto

Ennesima crisi in corso tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé? A questa domanda che si stanno ponendo in tanti da qualche giorno, ha provato a rispondere "Vicolo delle News" pubblicando i vari indizi che sembrerebbero confermare il momento no della coppia. È da circa 15 giorni, ovvero da dopo Ferragosto, che l'argentino e la fidanzata non si fanno vedere insieme oppure non si scambiano parole d'amore sui social network.

Se il fratello di Belen sembra essere letteralmente sparito da Instagram (fatta eccezione per uno sporadico "like" alla moglie di Stefano De Martino pochi giorni fa), la bionda influencer sta documentando le lunghe vacanze che sta trascorrendo con familiari e amici in Sardegna.

Il periodo di relax che la ragazza si è concessa sull'isola in questa fine di agosto, non comprende il compagno: il giovane, infatti, non compare in nessuna foto o video che l'ex naufraga sta pubblicando sul suo profilo nelle ultime settimane.

A confermare il Gossip che comincia a circolare sull'ipotetica rottura tra Jeremias e Soleil ci sono anche i "mi piace" che i parenti di lui non stanno mettendo più alla "nuora": dopo aver apprezzato gran parte dei post che la Sorgè condivideva sul suo account per mesi, Veronica Cozzani (la mamma), Gustavo Rodriguez (il papà) e le sorelle Belen e Cecilia si dice abbiano improvvisamente smesso di farlo.

Jeremias si allontana dai social forse per 'problemi di cuore'

Il fatto che Soleil abbia deciso di concedersi una lunga vacanza con la famiglia potrebbe essere un altro segnale a favore della crisi che si dice stia vivendo col fidanzato: quando andavano d'amore e d'accordo, infatti, l'influencer e Jeremias erano inseparabili.

Se l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra non voler rendere pubblico il suo presunto "mal d'amore", il fratello di Belen si è trincerato da parecchi giorni dietro al più assoluto silenzio: i fan, infatti, non sanno né dove si trovi il bel Rodriguez né chi gli faccia compagnia ora che la Sorgé è in Sardegna a rilassarsi e divertirsi con i parenti.