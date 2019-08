La redazione di Uomini e donne è stata nuovamente messa in discussione: Mario Serpa, ex corteggiatore del Trono Gay e opinionista del "Classico", ha reagito male nello scoprire che un autore del programma è in vacanza con Claudio Sona. A Raffaella Mennoia, che ha usato Instagram per smentire la presa in giro che si dice abbia fatto il veronese a tutti loro, il romano ha risposto per le rime con un post piuttosto polemico che è apparso in una Stories.

Mario attacca la redazione e l'ex Claudio Sona

È bastata una foto pubblicata da Michele Perna, autore di Uomini e Donne, a scatenare un'accesa polemica tra alcuni membri della redazione e Mario Serpa. L'ex corteggiatore, dopo aver visto lo scatto della vacanza che il collaboratore di Maria De Filippi sta condividendo con Claudio Sona, ha pubblicato la seguente frase su Instagram: "Questo conferma lo schifo che c'è sempre stato e continua ad esserci dietro a tutto".

Il ragazzo, che nelle ultime due stagioni del dating-show è anche stato opinionista del Trono Classico, ha deciso di scagliarsi pubblicamente contro un gruppo di redattori colpevoli, a suo parere, di portare avanti un rapporto d'amicizia con il tronista che si dice li abbia raggirati qualche anno fa. Raffaella Mennoia, stuzzicata da una follower proprio su questo argomento, ha ribattuto: "Ti vorrei informare che lui ha dimostrato che non era fidanzato durante il trono.

Se poi tu sei pronta a fornirci prove del contrario, sarò interessata ad ascoltarti".

"Le chiacchiere, le fake news e le finte segnalazioni con me non funzionano. Se la redazione vuole condividere del tempo con Claudio, può farlo", ha concluso l'autrice Tv nel commento che sta facendo il giro della rete.

Discussione tra Mario e gli autori di U&D: 'In nome della verità, sarebbe meglio tacere'

Messo al corrente dai fan di quello che ha scritto poche ore fa Raffaella su Instagram, Serpa ha deciso di controreplicare con una Stories nella quale ha detto: "Carissima Mennoia, io comprendo la necessità di proteggere il primo Trono Gay, ma non credo tu sia nella posizione di poter raccontare castronerie".

"In nome della verità, sarebbe meglio tacere o lasciar parlare solo i diretti interessati. Ognuno è libero di fare le vacanze con chi vuole, ma io racconto la mia verità e tutti sappiamo cosa è successo", ha concluso Mario nel suo sfogo rivolto alla redattrice di Uomini e Donne.

L'opinionista, almeno fino alla scorsa stagione, del Trono Classico, ovviamente fa riferimento alla storia parallela che si diceva avesse Claudio Sona con Juan Fran Sierra mentre cercava l'amore in Tv.

Qualche mese dopo la scelta (nei confronti dello stesso Serpa), il veronese finì al centro dell'attenzione di tutti i media per le verità che raccontò il suo compagno di origini sudamericane. Anche se sono passati un po' di anni da questo increscioso episodio, sembra proprio che Mario non sia riuscito a mandarlo giù: neppure far parte del cast fisso del programma è bastato al ragazzo per voltare pagina.