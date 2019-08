È tempo di Gossip per gli ex protagonisti di Uomini e donne, costantemente al centro dell'interesse dei fan del programma. Nelle ultime settimane si è ampiamente parlato degli sviluppi sentimentali di Giulia Cavaglià, l'ex tronista che ha archiviato in tempi rapidi la sua relazione con Manuel Galiano, da lei scelto nelle fasi finali del dating show. Il desiderio di viversi lontano dalle telecamere non ha dato l'esito sperato e la coppia si è lasciata, non senza frecciatine ed accuse reciproche.

E neppure durante l'intervista a Raffaella Mennoia, pubblicata su Witty Tv a fine luglio, sono state chiarite le vere ragioni della loro crisi: lei ha chiamato in causa il tradimento di Manuel mentre lui ha sottolineato il fatto che Giulia fosse solo interessata ai followers e al successo sui social. Dopo l'annuncio della fine della loro storia, la Cavaglià è stata associata sentimentalmente a vari ragazzi e di recente è balzata alle cronache anche una sua frequentazione in atto a Paros, durante le vacanze estive.

Giulia Cavaglià avvistata insieme ad un possibile interesse sentimentale

Dall'isola di Paros, nella quale sta trascorrendo le vacanze estive, Giulia Cavaglià ha spesso tenuto aggiornati i suoi followers sulle belle giornate in compagnia dei propri amici nella bellissima cornice balneare. Proprio nella località del Mar Egeo, l'ex tronista è stata avvistata da una telespettatrice di Uomini e donne, che poi ha riportato la notizia al portale 'Isa e Chia'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Secondo quanto scritto dalla fan, che ha anche allegato alcune foto abbastanza chiare, Giulia ha trascorso la serata in un locale di Paros dove avrebbe incontrato un ragazzo già presente anche in alcune Instagram Stories. A suo dire, i due sarebbero stati molto vicini e si sarebbero abbandonati in atteggiamenti inequivocabili. Queste le parole riportate dalla lettrice: "Ho avvistato Giulia Cavaglià in un locale a Paros mentre si baciava con un ragazzo (sembrerebbe lo stesso apparso nelle sue storie)".

Ha quindi proseguito il racconto: "Sono stati insieme tutta la sera a baciarsi appassionatamente sui divanetti, degli approcci molto fisici diciamo, ma poi lei se n’è andata da sola!"

Le precedenti smentite di Giulia Cavaglià

La notizia del nuovo possibile flirt di Giulia Cavaglià arriva a pochi giorni di distanza da altre voci di gossip sull'ex tronista di Uomini e donne. Solo qualche giorno fa, infatti, la torinese aveva smentito di avere una relazione con Francesco Sole, da lei ritenuto un caro amico.

Aveva inoltre negato di avere una frequentazione con il calciatore Pietro Zamas, che spesso era stato visto in sua compagnia in locali o in spiaggia. Mentre a qualche settimana fa risale la voce più clamorosa, prontamente smentita dai diretti interessati, riguardante il possibile ritorno di fiamma con l'ex corteggiatore Giulio Raselli, considerato uno dei papabili futuri tronisti.