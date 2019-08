La nuova stagione televisiva poteva essere a dir poco ricca di impegni professionali per Silvia Toffanin, da anni ormai volto storico del talk show Verissimo, in onda con grande successo il sabato pomeriggio su Canale 5. E invece la Toffanin ha preferito rinunciare ai nuovi progetti che le erano stati affidati per concentrarsi solo ed esclusivamente sul suo amato Verissimo, che tornerà in onda dal 14 settembre.

La conduttrice, infatti, era tra le favorite per la conduzione di Amici Vip e Temptation Island Vip, entrambi prodotti dalla Fascino di Maria De Filippi.

La verità di Silvia Toffanin sul 'no' a Temptation Island e Amici Vip

Nelle scorse settimane, infatti, si era vociferato a lungo di un possibile approdo della Toffanin in prime time dopo anni di successo al timone di Verissimo. La conduttrice, infatti, era tra le favorite sia per la conduzione della seconda stagione di Temptation Island Vip, subentrando così al posto di Simona Ventura, sia per la conduzione di Amici Vip, il nuovo talent show di Canale 5 prodotto sempre da Maria De Filippi, dove si metteranno alla prova nelle categorie di danza e canto, dei personaggi famosi del piccolo schermo.

Due progetti che tuttavia sono stati rifiutati dalla Toffanin, la quale intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso di essere lusingata del fatto che abbiano pensato a lei per la conduzione di queste due importanti trasmissioni ma ha preferito rinunciare per amore della sua famiglia.

'Io tra la carriera e la famiglia, sceglierò sempre la famiglia', ha dichiarato la Toffanin nel corso dell'intervista, poi ha aggiunto che il tempo che può passare con le persone che ama è uno dei regali più grande che possa esistere.

E così la Toffanin ha preferito dire 'no' a questi due importanti progetti televisivi per dedicarsi ancora una volta anima e corpo alla conduzione e alla preparazione di Verissimo e soprattutto alla crescita dei suoi due figli avuti da Piersilvio Berlusconi, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, rispettivamente di 9 e 4 anni.

Il ritorno di Verissimo: dal 14 settembre su Canale 5

Intanto fervono già i preparativi per la prossima stagione di Verissimo, che vedremo in onda a partire da sabato 14 settembre su Canale 5.

Per il momento la conduttrice non ha ancora voluto svelare i nomi degli ospiti che affolleranno il suo studio nel corso delle prime puntate.

Anche quest'anno la Toffanin dovrà vedersela con la concorrenza di 'Italia sì', il talk show condotto da Marco Liorni confermato dalla Rai per una seconda edizione. Nella passata stagione tv ad avere la meglio fu Verissimo, che si portò a casa una media superiore al 20% di share contro il 13% registrato dal talk di Liorni.