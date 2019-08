Una nuova puntata de Il Segreto verrà trasmessa oggi 27 agosto su Canale 5, a partire dalle ore 15:35 circa. In attesa del ritorno di Uomini e donne, che farà capolino sulla rete ammiraglia Mediaset il 16 settembre, la telenovela spagnola continuerà ad essere trasmessa in anticipo rispetto ai palinsesti autunnali, cominciando appena dopo la soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. La finta morte di Fè sarà grande protagonista dell'appuntamento odierno, quando verranno chiariti gli ulteriori dettagli dell'accordo preso dall'ex governante di Donna Francisca e di Mauricio.

Fingere il decesso, infatti, sarà l'unico modo per liberarsi definitivamente dalle minacce di Faustino. E, dopo l'iniziale disperazione, anche gli amici più cari di Fè apprenderanno la verità, tirando un inevitabile respiro di sollievo.

Il Segreto anticipazioni: l'annuncio durante la veglia funebre

Fè non è morta a differenza di quanto annunciato da Mauricio in un primo momento. La grande rivelazione arriverà nella puntata de Il Segreto di oggi, 27 agosto, durante la quale il capomastro organizzerà in fretta e furia la veglia funebre della sua amata.

Sarà lui stesso ad informare Raimundo che si tratta solo di una farsa, resa possibile dalla collaborazione con il dottor Fernandez. Alvaro ha firmato un falso certificato di morte per permettere a Fè di liberarsi una volta per tutte dalle minacce di Faustino. Mauricio chiederà a Ulloa di non farne parola con nessuno per evitare che la notizia possa arrivare alle orecchie sbagliate. Successivamente, durante la veglia funebre, anche gli amici più cari della finta defunta scopriranno la verità.

Sarà, invece, Alvaro a raccontare ad Elsa i dettagli di quanto accaduto e il suo ruolo avuto nella firma dei certificati. La Laguna avrà così la conferma della generosità del medico, cominciando a guardarlo con occhi diversi.

Trame Il Segreto: Isaac indaga su Alvaro

Ma, se l'opinione di Elsa nei confronti del medico sarà più che positiva, non si potrà dire la stessa cosa per Isaac. Nella puntata de Il Segreto di oggi, infatti, il falegname discuterà di nascosto con un misterioso individuo ma verrà sorpreso dalla sempre attenta Antolina.

Quest'ultima sarà decisa a scoprire chi sia quell'uomo mai visto in precedenza. Il suo ruolo verrà chiarito poco dopo: si tratterà di un investigatore privato, assunto da Isaac per indagare sul passato del dottor Fernandez. Nonostante le rassicurazioni della stessa Elsa, Isaac continuerà a non fidarsi del rivale in amore e sarà deciso a scoprire se nasconde qualche segreto inconfessabile. Ma le scoperte fatte potrebbero ritorcersi ancora una volta contro il Guerrero.