La soap Beautiful è tornata sugli schermi di Canale 5 dopo la pausa estiva di ben tre settimane e le prime puntate saranno ampiamente concentrate sulla battaglia legale per l'affidamento di Will Spencer. Alla fine sarà Katie Forrester ad avere la meglio, lasciando Bill in preda alla disperazione più totale. Ma come si evolverà la vicenda? Tutti i protagonisti accetteranno il loro destino senza lottare?

Secondo quanto riportano le anticipazioni relative alle puntate in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre, Brooke scoprirà che Ridge potrebbe avere avuto un ruolo determinante nella sentenza del giudice McMullen. Indagando sul telefono del marito, infatti, la Logan troverà dei messaggi scomodi che la metteranno in allarme sulla possibilità che la sentenza sia stata falsata dalla storica amicizia tra i due uomini. Nel frattempo, un disperato Bill verrà raggiunto da una visita davvero inaspettata.

Beautiful anticipazioni: Brooke sospetta degli accordi tra Ridge e il giudice

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate della prossima settimana segnalano che Katie e Thorne saranno felici per la vittoria nella causa contro Bill. La coppia trascorrerà il tempo insieme a Will, tranquillizzandolo sul suo futuro e sulla continuazione del rapporto con il padre. Quest'ultimo sarà sconvolto dalla notizia e non potrà credere di non poter avere un ruolo attivo nella vita del figlio.

Anche Brooke resterà ferma nella convinzione che l'ex marito abbia subito un'ingiustizia. E ne sarà ancor più certa quando scoprirà che Ridge e il giudice si conoscono da anni. Per capire se la loro amicizia possa avere avuto un ruolo di primo piano nella sentenza, la Logan effettuerà delle ricerche nel cellulare del marito e avrà la conferma cercata: i due si sono scambiati diversi messaggi compromettenti negli ultimi tempi.

Trame Beautiful: Will conferma il suo affetto per il padre

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate dal 2 al 6 settembre, Brooke sarà furiosa dopo avere trovato i messaggi nel telefono di Ridge. Senza confrontarsi con quest'ultimo, correrà da Craig McMullen e lo accuserà di essere un giudice corrotto.

Bill, invece, si rivolgerà inaspettatamente a Forrester al quale chiederà di convincere Katie a cambiare idea sulla custodia di Will.

Ma in attesa di scoprire se lo storico rivale lo aiuterà in tal senso, il magnate dell'editoria riceverà la visita del figlio. Il bambino gli confermerà il suo affetto, aggiungendo di essere disposto a perdonarlo per la sua continua assenza.

Per quanto riguarda le altre trame settimanali, Emma sarà preoccupata del rapporto di Xander e Zoe, notando l'intimità tra l'ex coppia. Farà bene, in effetti, a non fidarsi della modella che tenterà in tutti i modi di riconquistare il cugino di Maya.