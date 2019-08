Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la vera rivelazione in termini di ascolti di questa calda stagione televisiva estiva. Fin dal primo momento, infatti, la soap ha fatto breccia nel cuore di oltre 2 milioni di spettatori, senza far rimpiangere così gli ascolti di Uomini e donne. Ormai stiamo per avvicinarci verso il gran finale di questa prima stagione e settimana dopo settimana gli intrighi e gli intrecci tra i vari protagonisti diventano sempre più fitti di colpi di scena. In particolar modo vedremo che Ferit dovrà fare i conti con una sua ex fidanzata, che gli dice di aver abortito.

Bitter Sweet, le anticipazioni della prossima settimana dal 26 agosto: i dubbi su Pelin

Nel dettaglio, le anticipazioni di Bitter Sweet dal 26 al 30 agosto rivelano che Nazli decide di organizzare una festa in occasione del compleanno di Ferit e invita anche una delle sue ex, Pelin. Nel frattempo, vedremo che Hakan porterà avanti il suo piano diabolico e finirà per mettere un'altra spia all'interno dell'azienda gestita da Ferit.

La festa a sorpresa che è stata organizzata per il compleanno di Ferit finirà per avere degli effetti a dir poco inattesi e in particolar modo vedremo che ci sarà una rinnovata intesa tra il festeggiato e Nazli. Gli spoiler della prossima settimana di Bitter Sweet in onda su Canale 5, inoltre, rivelano che Nazli si renderà conto del fatto che al compleanno ci sia anche Pelin, l'ex fidanzata di Ferit e questa presenza finirà per creare qualche incomprensione nella coppia.

E Ferit avrà da chiarire una situazione molto delicata proprio con Pelin. Quest'ultima, infatti, lo mette al corrente di aver abortito e Ferit le chiederà un chiarimento per capire quale sia la verità dei fatti. Occhi puntati anche su Demet, che continua ad essere sempre più disperata: in questi nuovi episodi della soap opera vedremo che la donna porterà a compimento il suo piano, che potrebbe avere degli effetti insperati.

Le anticipazioni della soap fino al 30 agosto rivelano che Nazli comincerà a dubitare della buona fede di Pelin e teme che la donna stia mentendo. Hakan, intanto, stringerà un accordo con Pelin.

La soap Bitter Sweet cambia programmazione e torna all'episodio singolo

Insomma una settimana che si preannuncia densa di colpi di scena per tutti gli appassionati di Bitter Sweet, anche se vi segnaliamo che a partire da lunedì 26 agosto non verrà più trasmesso il doppio episodio, così come è accaduto in queste settimane di agosto.

La soap opera turca, infatti, tornerà alla collocazione originaria che va dalle 14:45 alle 15:30 circa, per poi lasciare spazio nuovamente al ritorno de Il Segreto, la soap iberica che era stata 'sospesa' da Canale 5 per la pausa estiva.