Manca poco al ritorno del Grande Fratello Vip 4 su Canale 5 e le auto-candidature nonché le indiscrezioni sui possibili partecipanti rimbalzano quotidianamente nei social network. Il mondo di Uomini e donne è da sempre terreno fertile per il reality show che, a partire da metà settembre, sarà condotto da Alfonso Signorini. In passato vi hanno partecipato volti noti del programma di Maria De Filippi tra cui Francesco Monte, Giulia De Lellis e Luca Onestini e anche la prossima edizione potrebbe rispecchiare tale abitudine.

Tra i possibili personaggi che potrebbero entrare nella casa vip più spiata d'Italia dovrebbero esserci Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi. E in una recente intervista rilasciata al settimanale 'Nuovo Tv', anche Sara Affi Fella ha espresso la sua auto-candidatura, desiderosa di dimostrare di essere cambiata dopo gli errori commessi in passato.

La candidatura di Sara Affi Fella

Lo scorso anno Sara Affi Fella ha dato vita ad uno dei peggiori scandali della storia di Uomini e donne, continuando a frequentare Nicola Panico mentre partecipava al programma come tronista.

L'ex concorrente di Temptation Island, smascherata pubblicamente, è diventata oggetto di pesanti critiche da parte dei telespettatori del programma, che si sono sentiti presi in giro dopo avere seguito il percorso che l'aveva portata alla scelta di Luigi Mastroianni. A distanza di circa un anno dalla vicenda, la Affi Fella è ora desiderosa di mettersi nuovamente alla prova, dimostrando di essere cambiata.

L'ammissione è arrivata da lei stessa nell'intervista rilasciata al settimanale 'Nuovo Tv'. In essa, l'ex tronista ha espresso la sua candidatura per il Grande Fratello Vip 4: "Sarebbe una rivincita personale. Vorrei partecipare a questo reality per avere la possibilità di dimostrare alle persone che si sono fatti un’idea sbagliata di me, che in realtà sono una persona totalmente diversa".

Il desiderio di confrontarsi con Maria De Filippi

Nella stessa intervista rilasciata a 'Nuovo Tv', Sara Affi Fella ha parlato dei commenti negativi che continua a ricevere sul web e ha ammesso di avere commesso un errore, mentendo alla redazione e ai telespettatori di Uomini e donne.

È consapevole di avere fatto una stupidaggine, motivo per cui vorrebbe avere anche la possibilità di confrontarsi con Maria De Filippi che non ha più incontrato dopo la fine del percorso televisivo. L'ex tronista ha espresso il desiderio di ritrovare la conduttrice, per esprimerle il proprio punto di vista e soprattutto per chiederle scusa per gli errori commessi. Difficile credere, però, che tale possibilità le venga offerta nel corso della prossima stagione, nella quale la redazione sarà chiamata anche a rispondere alle recenti accuse di Mario Serpa e Teresa Cilia.