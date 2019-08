Belen Rodriguez è incinta oppure no? Sono settimane che impazza la voce sulla presunta dolce attesa dell'argentina, ma ancora non è arrivata né una conferma né una smentita ufficiale a riguardo. Dopo che Di Più ha raccontato di una telefonata nella quale Stefano De Martino avrebbe confessato agli amici l'arrivo del secondo bebè, durante una serata in discoteca il ragazzo ha negato con poca fermezza il tutto mentre si trovava dietro alla consolle.

È 'giallo' sulla dolce attesa di Belen

È dallo scorso weekend che sul web si rincorrono le voci sulla presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez: l'ultimo numero di Di Più, infatti, sostiene che sarebbe stato Stefano De Martino a confermare questa indiscrezione durante una telefonata confidenziale con gli amici.

Ieri sera 11 agosto, durante una serata in discoteca dove ha suonato come dj, il napoletano ha risposto in modo strano ad una fan che gli ha chiesto quanto ci sia di vero dietro ai Gossip che stanno circolando di recente su sua moglie.

"Posso farti una domanda? Ma Belen è incinta oppure no?", ha chiesto una ragazza al 29enne che in quel momento si stava dimenando dietro alla consolle di un locale in provincia di Napoli. In un video che molti siti stanno riportando, si vede il conduttore Rai scuotere la testa e fare un sorriso beffardo verso chi lo stava riprendendo.

Sebbene l'intenzione di Stefano fosse chiaramente quella di smentire la dolce attesa della sua mogliettina, la smorfia compiaciuta che ha fatto alla fine del filmato ha portato tanti a pensare che stesse mentendo in quel frangente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

Il pensiero che condividono in tanti, infatti, è che De Martino e la Rodriguez abbiano deciso di non annunciare subito il lieto evento, probabilmente anche per una questione di scaramanzia.

La Rodriguez tace e si gode il sole di Ibiza

Mentre Stefano prova a fatica a smentire le voci che impazzano in Italia, Belen sembra non curarsi più di tanto del fatto che tutti i siti di gossip parlano da giorni di una sua presunta gravidanza.

L'unico obiettivo della Rodriguez quest'estate, infatti, è quello di godersi la famiglia e il sole di Ibiza: sul profilo Instagram dell'argentina è possibile vedere una serie infinita di video e foto delle giornate di relax assoluto che lei e i suoi parenti stanno trascorrendo dall'inizio di giugno.

Dopo un periodo in cui si è affiancata soltanto a De Martino e al piccolo Santiago, negli ultimi giorni la showgirl è stata raggiunta dai genitori, dalla sorella Cecilia con Ignazio Moser, dal fratello Jeremias con la fidanzata Soleil Sorgè e dalla cognata Adelaide.

La grande famiglia dei "DeMartinez", dunque, è al completo: nell'attesa che il ballerino ritorni alla base dopo aver adempiuto agli impegni di lavoro, la sua dolce metà trascorre le sue giornate a farsi selfie in costume da bagno e a palesare la forte mancanza che sente del marito.