Francesca De André e Gennaro Lillo si sono lasciati. Dopo i rumors che in questi giorni parlavano di una crisi tra i due, arriva la conferma direttamente dai social degli ex gieffini. Il ragazzo ha comunicato su Facebook la fine della storia, lei ha risposto dicendo che c'era un' incompatibilità di fondo.

È stato un amore nato nel Reality Show più famoso, quello tra la nipote di De André e il modello napoletano, ma adesso sembra giunto al capolinea.

Le parole che i due ragazzi riportano sui loro profili social non lasciano dubbi: l'amore è finito. Francesca ha ricominciato a seguire sul social il profilo del suo ex fidanzato, Giorgio: i due si erano lasciati in diretta quando lei era nella casa, per diversi tradimenti da parte di lui. Lillo l'ha consolata e tra i due l'amicizia è diventata profonda fino a sfociare in una storia d'amore che ha riempito i giornali di cronaca rosa.

Il botta e risposta sui social

Le prime avvisaglie sulla crisi della coppia erano avvenute suoi rispettivi profili, quando la De André aveva pubblicato una canzone di Ultimo dal titolo "Ti dedico il silenzio" e Gennaro si era sfogato in un post scrivendo che il silenzio era l'unica risposta alle ripetute aggressioni ricevute, ai tradimenti e le parolacce. Il modello, inoltre aveva aggiunto di essere fiero dei propri valori e della propria famiglia e che non sarebbe cambiato per nessuno.

Poi è arrivata la conferma: Francesca ha scritto che si è presa molto tempo per riflettere prima di giungere ad una decisione sulla sua relazione con il modello napoletano che continua a descrivere come un ragazzo d'oro. La ragazza ha poi spiegato che il suo "segui" a Giorgio non significa un ritorno di fiamma, ma solo un suo bisogno di chiarire con il passato. Non ha avuto modo di confrontarsi con il suo ex fidanzato una volta fuori dalla casa e ciò che era rimasto sospeso non la faceva vivere serenamente.

La dura reazione di Lillo: 'Ci ho provato'

A quanto pare Gennaro Lillo non ha preso affatto bene il comportamento della sua ragazza, da quello che si evince leggendo il lungo post che il ragazzo ha voluto scrivere sul suo profilo di Facebook. Il napoletano ha affermato di aver lasciato Francesca De André una settimana fa, e adesso il suo comportamento (il "segui" a Giorgio) ha confermato di aver preso la giusta decisione.

Il ragazzo ha espresso la sua amarezza nei confronti di una storia in cui aveva creduto molto e la sua delusione per la ragazza che credeva cambiata grazie ai sentimenti che provavano l'uno per l'altra. Inoltre, postando la foto che indica la notifica dell'aggiunta di Francesca a Giorgio sul profilo Instagram, ha aggiunto un proverbio "Chi nasce tondo non muore quadrato".