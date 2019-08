La telenovela Una vita tornerà regolarmente in onda su Canale 5 oggi 27 agosto a partire dalle ore 14:10, appena dopo la soap Beautiful. L'appuntamento odierno sarà caratterizzato dalla disperazione di Peña che, dal carcere, penserà di non avere via d'uscita ed essere destinato alla pena di morte per l'omicidio di Naraka Singk. Flora correrà in suo soccorso, pensando ad una strategia per evitare che possa accadere il peggio.

Si parlerà, inoltre, di Ursula che dovrà fare i conti con un faccia a faccia inaspettato. Un uomo dal suo passato irromperà nel quartiere di Acacias 38, accompagnato da Samuel. E sarà proprio lui ad avere un ruolo determinante nella momentanea uscita di scena nelle trame italiane della serie del crudele personaggio.

Una Vita anticipazioni: Flora chiede aiuto a Felipe

Peña è finito in carcere dopo essersi costituito per l'omicidio dell'Indio.

Ma le cose per lui potrebbero mettersi male non avendo un avvocato in grado di dimostrare l'assenza di premeditazione nel delitto. Le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata di oggi 27 agosto rivelano che Flora correrà in prigione per sostenere l'amato in questo difficile momento. L'uomo, infatti, sembrerà rassegnato al suo triste destino pensando che la pena di morte sia ormai inevitabile.

Per evitare che ciò accada, Flora si impegnerà a trovare un avvocato in grado di evitare il peggio e si rivolgerà a Felipe, supplicandolo di aiutare Peña assumendo la sua difesa.

Trama puntata odierna Una Vita: l'arrivo di Ivan Koval

Insieme alle vicende di Peña, nella puntata odierna di Una Vita verrà concesso ampio spazio alla situazione di Ursula. Da giorni quest'ultima è vittima del piano orchestrato da Blanca e Diego, decisi a usare gli stessi diabolici metodi della dark lady facendole credere che Moises non sia mai esistito.

La Dicenta Senior sarà ormai sempre più vicina alla pazzia ma sarà una sorpresa a sancire la svolta in questa vicenda. Approfittando di uno stato d'animo già particolarmente confuso, Samuel si presenterà da Ursula con al suo fianco un uomo del suo passato. Il giovane Alday avrà con sé Ivan Koval, il crudele padre della Dicenta. Era stato lui a ripudiarla molti anni prima, quando era rimasta incinta in seguito ad uno stupro.

Pagato da Samuel, in collaborazione con Diego e Blanca, Ivan avrà un ruolo determinante nell'uscita di scena dell'ex governante. Nelle prossime puntate, infatti, chiederà a Mendez di trasferire la figlia in manicomio e a nulla servirà l'opposizione della presunta malata. Ursula verrà così portata in una clinica psichiatrica e uscirà da Acacias 38 indossando la camicia di forza, davanti agli occhi sconvolti di tutti i vicini di casa.