La partecipazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino a La Notte della Taranta ha fatto storcere il naso sin da quando è stata annunciata dai vertici Rai: ieri sera, dal momento in cui sono arrivati in piazza fino a quando sono andati via, entrambi sono stati sommersi da critiche e cori poco carini.

Sui social network, in particolare, sono piovuti diversi commenti negativi sulla doppia conduzione da parte della coppia: in particolare, la showgirl argentina è stata attaccata perché, nonostante ormai faccia parte del mondo dello spettacolo da circa dieci anni, è apparsa poco sicura e piuttosto incerta dinanzi alle telecamere.

Cori e urla di scherno per Belen e Stefano a Melpignano

Ieri sera, sabato 24 agosto, a Melpignano si è tenuta la tradizionale kermesse canora dedicata alla musica salentina: la Notte della Taranta. Dopo le polemiche sollevate da alcuni intellettuali pugliesi circa la decisione della Rai di affidare la conduzione della serata a Belen Rodriguez e Stefano De Martino (due personaggi un po' lontani dallo spirito dell'evento) i vertici di rete hanno deciso di ridimensionare il loro ruolo.

Infatti, in realtà la showgirl sudamericana e il ballerino napoletano non hanno avuto in mano le redini dello show: il vero presentatore è stato Gino Castaldo, mentre i due chiacchierati coniugi erano in collegamento dal backstage per intervistare gli ospiti.

Lo scarso apprezzamento del pubblico verso la coppia Rodriguez-De Martino è stato documentato da TvBlog, che ha pubblicato un filmato esclusivo realizzato quando i genitori di Santiago sono approdati in piazza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Belen Rodriguez

Entrambi sono stati accolti da fischi, gestacci e cori da stadio (rivolti soprattutto alla soubrette) mentre percorrevano il tragitto che li avrebbe portati alla terrazza dalla quale avrebbero poi svolto il proprio lavoro. C'è da sottolineare, ad ogni modo, che i diretti interessati non hanno replicato alle esclamazioni poco carine che gli sono state riservate da una parte dei presenti in piazza.

Belen e Stefano non convincono come conduttori

Mentre Rai 2 trasmetteva la Notte della Taranta (che ieri sera ha radunato in piazza a Melpignano oltre 150mila persone) sui social network la Rodriguez e De Martino venivano presi di mira da molti telespettatori in merito alla loro conduzione.

Nonostante non siano stati designati come presentatori ufficiali della manifestazione, su Twitter sono giunti commenti a dir poco negativi, tra i quali: "Come rovinare la Notte della Taranta? Ingaggiando Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Non se ne sentiva proprio il bisogno, peccato". Qualcun altro, invece, ha tuonato: "Imbarazzanti le cavolate che sparano, da mettersi le mani nei capelli".

Un altro utente ha attaccato soprattutto la conduttrice sudamericana, affermando: "Ma dopo 10 anni di conduzione è mai possibile che la Rodriguez non abbia ancora imparato a presentare?

Se ci aggiungiamo De Martino il disastro è completo".

C'è stato anche qualche internauta che, andando controcorrente, ha sottolineato comunque l'impegno profuso dalla showgirl nel confrontarsi con un programma piuttosto lontano dalle sue corde.

Belen e Stefano, ad ogni modo, non hanno dato particolare importanza alle critiche, trascorrendo l'intera serata a ballare, scherzare, e a provare a cimentarsi con qualcosa di completamente nuovo per la loro carriera.