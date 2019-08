L'annuncio della presenza di Damiano Er Faina nel cast di Temptation Island Vip 2 ha fatto storcere il naso a molti. Oltre ad un folto gruppo di telespettatori, che trova fuori luogo la partecipazione del critico youtuber al programma, anche alcuni personaggi famosi si sono esposti per manifestare il loro dissenso a riguardo. A far eco allo sfogo che ha avuto ieri Francesco Chiofalo contro il romano oggi è stata Taylor Mega.

La popolare influencer, infatti, ha usato Instagram per lamentarsi con gli autori del reality che hanno scelto una persona a suo dire misogina per una trasmissione così amata.

La Mega contraria alla partecipazione dello youtuber a Temptation

Dopo che Francesco Chiofalo ha dato del "venduto pagliaccio" a Er Faina su Instagram, un altro personaggio molto conosciuto ha deciso di esporsi per dire la sua sull'imminente partecipazione del romano a Temptation Island Vip 2.

Stiamo parlando di Taylor Mega, la popolare influencer che nelle scorse ore si è rivolta direttamente agli autori del reality per chiedere di rivedere la loro scelta nei confronti del contestato youtuber.

In alcuni video, pubblicati nelle sue Stories, la ragazza ha detto: "Questa persona che insulta e sfotte gli altri, non meriterebbe la mia attenzione. Intervengo, però, visto che si sta trattando un argomento delicato come la violenza sulle donne".

La giovane ha ricordato ai suoi tanti followers delle ripetute offese che Damiano ha fatto alle donne di spettacolo e non nei suoi video ed a Barbara D'Urso in particolare. "Lui continua ad insultare le donne, perciò chiedo agli autori di Temptation di mettersi una mano sulla coscienza perché stanno portando nel programma un ragazzo che offende un'amata presentatrice. Trovo tutto sbagliatissimo".

Taylor ha aggiunto che secondo lei Er Faina è misogino perché i suoi attacchi alle Vip di sesso femminile non sono casuali ma molto frequenti: "Lui ha proprio un problema nella testa, per questo non dovremmo dargli attenzioni".

Taylor dalla parte di Francesco Chiofalo

Dopo aver fatto un appello agli autori di Temptation Island Vip, Taylor Mega ha voluto manifestare solidarietà ad un personaggio che nelle scorse ore ha avuto un serrato botta e risposta con Er Faina sui social network. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo che, dopo aver saputo della partecipazione dello youtuber al reality che ha sempre criticato, ha deciso di sfogarsi su Instagram dandogli dell'incoerente, pagliaccio e venduto.

L'influencer veneziana, in una Stories apparsa qualche ore fa sul suo profilo, ha inviato a 'lenticchio' il seguente messaggio: "Hai tutta la mia stima.

Bravo e real".

Per commentare l'imminente debutto del romano su Canale 5, infine, Taylor ha detto: "Smettiamo di dare importanza a questi personaggi stupidi come la m....".