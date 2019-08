A distanza di un anno dalle nozze di Chiara Ferragni e Fedez, un’altra coppia social è convolata a nozze. Lo youtuber svedese Felix Arvid Ulf Kjellberg e l’imprenditrice e influencer Marzia Bisognin hanno pronunciato il fatidico sì lunedì 19 agosto a Kew Gardens nella zona ovest di Londra. La cerimonia è stata trasmessa on line ed è stata seguitissima dai follower della coppia e documentata dai principali media britannici e svedesi che hanno ribattezzato il matrimonio il Royal Wedding di YouTube.

Il ventinovenne Kjellberg, originario di Göteborg, è conosciuto sul web con lo pseudonimo di PewDiePie ed è seguito sul suo ‘canale’ social da quasi cento milioni di iscritti.

A lungo è stato il numero uno degli youtuber ma anche il più controverso e criticato per alcune prese di posizione. La ventiseienne Marzia è italianissima, originaria di Arzignano ma da tempo residente in Inghilterra, e, come il marito, ha conosciuto la fama sui social. Stilista ed imprenditrice ha creato in questi ultimi anni diversi marchi nel mondo dell’abbigliamento e dei gioielli.

PewDiePie e Marzia Bisognin hanno documentato ogni istante del wedding day di YouTube attraverso i rispettivi profili Instagram come evidenziato dal Daily Mail. Parenti e amici hanno festeggiato la coppia, dopo lo scambio dei voti nuziali, con le stelle filanti che hanno illuminato la passeggiata dei novelli sposi nell’incantevole giardino di Kew.

Secondo quanto riferito dai media britannici la cerimonia ed il successivo conviviale è stato riservato ai parenti più stretti ed a pochi amici.

Nell’occasione la ventiseienne italiana ha indossato un abito di pizzo bianco e una gonna in tulle mentre Felix ha optato per un elegante abito nero. Il Daily Dot, giornale on line che tratta di argomenti riguardanti internet, ha paragonato il matrimonio della coppia social al Royal Wedding.

Marzia Bisognin, la dolce dedica al marito su Instagram

Visibilmente emozionata Marzia Bisognin che sul suo profilo Instagram, da oltre 6,6 milioni di follower, ha pubblicato numerose foto delle nozze oltre che una dedica speciale per Felix Arvid Ulf Kjellberg: “Esattamente dopo 8 anni da quando ci siamo conosciuti abbiamo celebrato il nostro matrimonio con i nostri amici e parenti più stretti. È stato il giorno più bello e lo ricorderò per sempre".

L’imprenditrice ha riferito di sentirsi amata e fortunata nel poter chiamare Felix suo marito.

Da rilevare che la coppia si era conosciuta nel 2011 con l’italiana che, dopo poco, si era trasferita in Svezia per convivere con PewDiePie. In seguito la stilista e la star del web si sono trasferiti a Brighton, città che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli youtuber.