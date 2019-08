Le anticipazioni della famosa soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano interessanti novità per i telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate della serie televisiva, Alicia Lindbergh interpretata dall'attrice Larissa Marolt e Viktor Saalfeld interpretato dall'attore Sebastian Fischer, faranno improvvisamente ritorno al Fürstenhof. La coppia tornerà all'hotel per partecipare ad un particolare e lieto evento, il matrimonio di Tobias e Boris. I due finalmente si sposeranno e l'inaspettata presenza di Viktor e Alicia renderà il matrimonio ancora più speciale.

Viktor e Alicia tornano al Fürstenhof

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Viktor e Alicia torneranno al Fürstenhof, ma dovranno fare i conti con il loro passato, che riguarda anche Christoph. Quest'ultimo, anche se impegnato in una relazione amorosa con Eva sarà notevolmente turbato nel rivedere la sua ex moglie sposata, oramai felice con il suo nuovo compagno. In seguito Alicia chiederà a Christoph un incontro privato.

La donna, infatti, vorrà aiutare Boris e consiglierà all'ex marito di accettare definitivamente l'omosessualità di suo figlio e il matrimonio tra lui e Tobias. Inizialmente Christoph sarà alquanto titubante ma in un secondo momento deciderà di comprendere al meglio la situazione. Successivamente Christoph si recherà serenamente alle nozze del figlio.

Alicia rivela a Viktor di essere incinta

Durante una cavalcata, Alicia confesserà a Viktor di aspettare un bambino.

L'uomo prenderà molto bene la notizia di avere un figlio. Poi Viktor e Alicia decideranno di non rivelare nulla a Christoph. Quest'ultimo in seguito scoprirà che Alicia non si sente molto bene e si recherà dalla donna per accertarsi delle sue condizioni di salute. Frattanto Alicia deciderà di rivelare la verità a Christoph, pertanto le dirà di essere incinta. L'uomo sarà abbastanza turbato dalla notizia ricevuta, poiché in passato è stato molto innamorato di Alicia e il pensiero che la donna sia incinta del suo stesso figlio non sarà facile da 'digerire'. Poi, però, Christoph sarà felice per la coppia e accetterà la situazione.

Dove guardare in streaming online le puntate di Tempesta d'amore

Nell'attesa che vengano trasmesse le nuove puntate di Tempesta d'amore è possibile rivedere alcuni degli episodi già andati in onda in televisione, registrandosi gratuitamente sul sito dedicato MediasetPlay.it. Oltre alle puntate della telenovela, sulla piattaforma dedicata è possibile trovare alcuni video interessanti sulle anticipazioni relative alle trame de Il Segreto.