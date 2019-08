La cantante Miley Cyrus e l' attore Liam Hemsworth hanno deciso di separarsi dopo un matrimonio durato 8 mesi. Il portavoce di Miley ha confermato le indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni.

Dopo dieci anni di fidanzamento, i due sposi si sono separati perché, da quanto fa sapere il portavoce, hanno sentito il bisogno di focalizzarsi sulle loro carriere. Miley e Liam si erano sposati il 23 dicembre scorso dopo un fidanzamento lungo dieci anni.

La vacanza italiana di Miley

La cantante americana ha scelto l'Italia come meta per le sue vacanze estive. La reginetta del pop, nata come Hanna Montana, adesso si concede scatti provocanti in costume da bagno in riva al Lago di Como. Il suo profilo Instagram è molto ricco delle sue stravaganze e i suoi lussi, perché a Miley piace molto condividere con i suoi follower i momenti delle sue giornate.

Svariati scatti del suo soggiorno nella penisola ritraggono momenti di benessere e relax, divertimento e vivacità.

Nel contesto di quiete del lago di Como, anche Miley Cyrus sembra aver trovato il luogo ideale per rilassarsi e godere del proprio divertimento. Ha deciso di trascorrere questa vacanza in compagnia di sua sorella Brandi, soggiornando a Villa Pliniana, un prestigiosa dimora extra lusso.

Le due sorelle si sono lasciate andare a scatti in piscina e in giro accanto le bellezze delle città italiane, condividendo con il pubblico i loro momenti di svago. Con bagni e balli esuberanti, la stella del pop vive la separazione dal marito Liam Hemsworth all'insegna della leggerezza.

L'indiscrezione della stampa di cronaca rosa

Il portavoce della cantante ha parlato solo di una separazione di comune accordo dovuta agli impegni lavorativi e alla crescita personale dei due coniugi, ma Miley Cyrus è stata più volte fotografata in compagnia di quella che per i giornali di cronaca rosa sembra essere la vera causa della rottura del suo matrimonio con Liam.

Si tratta di Kaitlynn Carter, una blogger molto vicina alla cantante, che dalle foto ambigue postate sui profili dei social network ha dato il via alle indiscrezioni circa il loro rapporto.

La splendida cornice del lago di Como, scelta dalla popstar è molto gettonata per le vacanze di lusso dei divi. George Clooney ha invitato l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, a trascorrere qualche giorno nella sua dimora estiva.

Il lago è stato scelto anche da Bruce Springsteen, Chiara Ferragni e Fedez, la nipote di Lady Diana e Christina Aguilera. I vip trovano nel paesaggio lacustre un'oasi di tranquillità dopo aver vissuto un lungo periodo di impegni lavorativi e al centro della frenetica esposizione mediatica.